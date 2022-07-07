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特企／菁英國際教育中心媲美五星環境！新站前校盛大開幕

▲菁英教育集團副執行長高偉恩(中)、敦煌教育集團協理Peter(右)、IDP雅思考試部經理WarrenChang(左)共同剪綵。（圖／品牌提供）
▲菁英教育集團副執行長高偉恩(中)、敦煌教育集團協理Peter(右)、IDP雅思考試部經理WarrenChang(左)共同剪綵。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-07 16:27:34

1997年成立的菁英國際語言教育中心，多年來不斷投入英日語認證課程的教學，在經歷了升級菁英Plus，將實體課程延伸至更方便的線上配套課後，除了好、還要更好！這是菁英人一向的自我要求。還記得2020年啟用的壽德教室嗎？那個媲美五星級旅館的教室環境。現在，新站前校又再次成為南陽街上的新焦點，這次的南陽街四號，成為了讓你一進南陽街就不能不看的中心焦點。

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菁英就是要與眾不同

自2020年疫情排山倒海的衝擊各行各業，菁英當然也不免受到重創，然而，因為有著強大的課程服務品質基底，因此，在這個逆境中，菁英還能站穩屹立不搖，更不斷的往前自我突破。菁英教育副執行長高偉恩說：要能無可取代，你一定得與眾不同！座落於台北市南陽街中心的南陽街四號，空間由林純平建築室內設計事務所所設計，在聚集者眾多商家的密集空間中，創造出一個清晰、乾淨的中心焦點。二樓是菁英教育的課程服務部及留遊學諮詢處，三樓則是為雅思及托福的官方考場，菁英非常有自信的認為，這個官方考場，應該是全台數一數二的官方考場優質，貼心的為考生打造出一個和諧輕鬆的考試環境。

好！還想要更好

有鑑於台灣學生學習文法知識「點」之後，缺少運用在整體文章上的訓練，因此所謂的長難句不斷困擾著我們的學生，經歷了一年時間的開發，終於將在七月同步上線Azar文法(文法點)及魚骨拆解術(文法面)課程。這種通過圖解文法課程獨特的引導方式和實際操作，明瞭任何一個複雜繁瑣的句子都能分析、拆解到可以充分理解的最基本結構；並「看見」每一個小零件如何逐漸加入主結構，讓句子變得越來越簡單。

雙喜臨門　回饋給菁英學生

這麼多好的消息，菁英菁英教育副執行長高偉恩想和學生分享，凡是在今年暑假期間報名課程，將享有額外抽籤大禮，獎品有300元~1500元的課程折扣優惠，等你來試試手運喔！

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