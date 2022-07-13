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錢沒有不見，只是變成更耐人尋味的HONDA HR-V

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-07-13 10:55:20

極具話題性的全新世代HONDA HR-V從裡到外煥然一新，但依我們看，需要深刻體會的各處眉眉角角，其實才是新車最耐人玩味的所在。

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玩設計

你知道如何讓CUV同時兼具休旅的機能與跑車的靈魂嗎？看看全新HONDA HR-V便知曉，其不僅保留車系本初的積極姿態，同時更改以顛覆思維的極簡筆觸營造跨世代氛圍，由此而來銳利眼神依舊，卻改以更深邃內斂的視野痺睨路面，水箱護罩則巧妙融合在整體前視印象中，甚且給了幾許想像未來的空間，連同充滿賁張意象的輪拱折線以及已為識別重點的隱藏式後門把，一旦加上極為傾斜的C柱規劃手法，Coupe Like的設計企圖昭然若揭，整體予人的第一印象不單單新穎而已，更營造出濃烈的設計感與卓越的工藝美感。

好的設計當然不能流於表面，一跨入座艙，你將再次為眼前的景象驚豔不已，全新世代HONDA HR-V一改原本流動感強烈的設計主軸，轉而以一種高級品牌慣用的水平式中控架構，刻畫出安定且沉穩的視覺意象，雙前座出風口整齊的合進工整線條中，而中央的8吋觸控螢幕則獨立於整體控台之外，連同朝兩側延伸的門板線條鋪陳，以及雅緻簡練的整體風格呈顯，卻以駕駛者導向的排檔座勾勒手法外加跑格氣息濃郁的三幅式多功能方向盤，隱隱暗示品牌既有的熱情基因，簡言之，更富質感的青春氣息，正是設計團隊亟欲分享給車迷的創新價值觀，細細品味，才能盡顯品味。

全LED頭燈組銳利眼神依舊，卻以更深邃內斂的視野痺睨路面。
全LED頭燈組銳利眼神依舊，卻以更深邃內斂的視野痺睨路面。
尾燈亦以全LED呈現，並利用橫亙設計手法打造大氣視覺感受。
尾燈亦以全LED呈現，並利用橫亙設計手法打造大氣視覺感受。
極為傾斜的C柱規劃讓Coupe意象昭然若揭，營造出濃烈的當代工藝美感。
極為傾斜的C柱規劃讓Coupe意象昭然若揭，營造出濃烈的當代工藝美感。
改以水平式架構呈現的中控佈局，刻畫出安定且沉穩的視覺意象。
改以水平式架構呈現的中控佈局，刻畫出安定且沉穩的視覺意象。
各個細節皆細膩雕琢，方能形塑質感盎然的座艙氣氛。
各個細節皆細膩雕琢，方能形塑質感盎然的座艙氣氛。
玩配備

當然，關於價值感的建立，更容易被看見的莫過各面向配備的堆疊，就此全新HONDA HR-V不僅全車系配置具備全LED頭尾燈組，就連Apple CarPlay / Android Auto連結功能的8吋觸控式音響主機、Smart Entry智慧型車門啟閉系統、附情境式背光的Push Start引擎起閉系統以及後座出風口亦一應俱全，而高規的Prestige尊榮版還加添無線充電座、雙區獨立恆溫空調、感應式啟閉電動尾門附離開自動關閉、方向盤換檔撥片以及攸關行車安全的Lane Watch盲點監視系統，面對同級對手叫戰，全新HONDA HR-V全無退卻的理由。

而提及安全部分，當然更不能不提一次給好又給滿的Honda SENSING智慧安全主動防護，搭載在全新HONDA HR-V上的這套系統，以可視角度達100度同時監看三車道的超廣角攝影機搭配高速影像處理晶片，明確辨識行人、汽車、機車與路面標線等條件與特徵，經縝密計算後，提供包括全速域ACC主動車距調節定速巡航、LFS低速自動跟車、FCW前方碰撞警示、擁有偵測左轉對向來車、橫越馬路的自行車及夜間行人能力的CMBS碰撞緩解煞車、LKAS車道維持輔助、RDM道路偏移抑制、AHB遠光燈自動切換以及LCDN前車駛離提醒在內等多項系統更精準細膩的運作基礎，以對應台灣複雜多變的道路狀況，提供更輕鬆便利也安全的最高等級駕乘環境。

Honda SENSING智慧安全主動防護一次給好給滿，以提供更便利安全的駕乘環境。
Honda SENSING智慧安全主動防護一次給好給滿，以提供更便利安全的駕乘環境。
透過可視角度達100度的超廣角攝影機搭配高速影像處理晶片，可提供像是ACC主動車距調節定速巡航及LKAS車道維持輔助等系統更精準的判別依據。
透過可視角度達100度的超廣角攝影機搭配高速影像處理晶片，可提供像是ACC主動車距調節定速巡航及LKAS車道維持輔助等系統更精準的判別依據。
Lane Watch盲點監視系統可於打方向燈時即時監測同向後方盲區狀況。
Lane Watch盲點監視系統可於打方向燈時即時監測同向後方盲區狀況。
具備Apple CarPlay / Android Auto連結功能的8吋觸控式音響主機，為全車系標準配備。
具備Apple CarPlay / Android Auto連結功能的8吋觸控式音響主機，為全車系標準配備。
玩乘坐

與此同時全新HONDA HR-V當然不會忘卻關於空間規劃與舒適乘坐的既有強項，其延續Honda獨具一格車室空間極大化、機械空間極小化的MM思維，透過聰明的油箱前移工程以及完美的內飾尺寸與角度設定，一旦搭配上Ultra Saet多功能座椅模式設定，不僅可輕鬆置入不同尺寸形式物件，同時也實現了6/4分離後座椅背傾倒後底板平整化的理想，由此而來行李廂最大縱深可達1,900mm，就算露營車宿同樣輕鬆愉快，更別說搬家購物或戶外休閒，一車便可滿足一切生活所需。

不僅如此全新HONDA HR-V也在乘坐舒適性下足功夫，好比前座椅便導入G-frame體感紓壓設計，透過優化椅墊填充泡棉以及重新調整座椅角度等規劃，巧手打造出最適合乘坐的減壓姿態，甚至就連前座空調出風口也設有開啟、關閉與擴散等三模式設計，其中擴散模式可依需求避免直吹受風，而後座部分同樣以人為本，在更合宜的椅墊長度與傾角設定下，長途久坐亦不顯疲憊，無論身處車室何處，都能享有超越等級的卓越乘坐舒適性。

前座椅導入G-frame體感紓壓設計，透過優化椅墊填充泡棉等方式打造最適合乘坐的減壓姿態。
前座椅導入G-frame體感紓壓設計，透過優化椅墊填充泡棉等方式打造最適合乘坐的減壓姿態。
前座空調出風口設有開啟、關閉與擴散等三模式設計，其中擴散模式可依需求避免直吹受風確保舒適度。
前座空調出風口設有開啟、關閉與擴散等三模式設計，其中擴散模式可依需求避免直吹受風確保舒適度。
後座在更合宜的椅墊長度與傾角設定下，長途久坐亦不顯疲憊。
後座在更合宜的椅墊長度與傾角設定下，長途久坐亦不顯疲憊。
後座椅背傾倒後底板完全平整化，由此而來行李廂最大縱深可達1,900mm，就算露營車宿同樣輕鬆愉快。
後座椅背傾倒後底板完全平整化，由此而來行李廂最大縱深可達1,900mm，就算露營車宿同樣輕鬆愉快。
Ultra Saet多功能座椅模式設定，可輕鬆置入不同尺寸形式物件。
Ultra Saet多功能座椅模式設定，可輕鬆置入不同尺寸形式物件。
玩駕馭

而置於座艙之前的，則是一具放大常用轉速域輸出比例的1.5L DOHC i-VTEC引擎，以對應日常駕馭所需，在121ps/14.8kg-m的峰值效能加上程式優化手段與CVT變速系統的密切配合下，還能獲得極為強大的17km/L平均油耗表現，享受新世代車款優勢之餘，盡可能為車主節約油資費用，讓出遊得以更加盡興。

現在的車要好開不難，要操控精準也經常得見，但還得確保圓融和諧的行路質感就不是件簡單任務了，就此全新HONDA HR-V承襲本田精神，不僅底盤設定保有一慣的俐落動感，無論都會遊走或山道漫遊不亦樂乎，同時也能保有令同級對手望其項背的優異行駛舒適性，撫平崎嶇路面的能耐實屬高竿，再加上強化的座艙靜謐性，讓駕乘感受宛如高級別豪華品牌般的滿滿質感。

1.5L DOHC i-VTEC引擎著重低轉速扭力，以完整對應都會日常駕馭所需。
1.5L DOHC i-VTEC引擎著重低轉速扭力，以完整對應都會日常駕馭所需。
在圓融協調的底盤與懸吊設定下，全新HONDA HR-V同時兼顧了俐落操控與優異舒適性。
在圓融協調的底盤與懸吊設定下，全新HONDA HR-V同時兼顧了俐落操控與優異舒適性。
強化的座艙靜謐性連同良好行路品質，呈現出宛如高級別豪華品牌般的滿滿好質感。
強化的座艙靜謐性連同良好行路品質，呈現出宛如高級別豪華品牌般的滿滿好質感。
玩生活

生活的富足來自從無到有，但隨著需求逐漸被滿足，這年頭除了擁有之外，把錢花在更值得的所在才稱得上是生活的藝術，懂的人就知道，所謂的值得有時並不只呈現在數據、尺寸或其他淺顯外在上，總需細細鑑賞才能理解的美妙，往往才是製造者卯足全力的辛勞，而這正是全新HONDA HR-V打算帶給所有人的驚喜，無論內外設計、享受配備、駕駛輔助、彈性空間、舒適乘坐、悠然駕馭或者其他任何面向，親身體驗，你將更深刻體會並認同我們所說的一切。

擁有只是基本需求，把錢花在更值得的地方才算得上是懂得生活。
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