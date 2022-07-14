小心憂鬱！長新冠分四大類　醫授解方：可用食療調理

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三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉說明，感染新冠肺炎4週內都屬急性期，4至12週會有症狀持續，但出現症狀後3個月，且症狀持續至少2個月，不能用其他診斷來解釋才是長新冠，而長新冠常見症狀包含乏力、呼吸急促或呼吸困難、記憶力、注意力或睡眠出現問題、持續咳嗽、胸痛、說話困難、肌肉痛、喪失嗅覺或味覺、憂鬱或焦慮與發熱等。
台北慈濟醫院中醫部主任吳炫璋解釋，新冠病毒在感染後，會繼續潛伏在人體各種組織中，繼續造成傷害，從中醫角度來看，新冠病毒感染屬於「瘟疫」範疇。外在因素是人體感受到寒濕疫毒之邪，內在因素是人體正氣不足，病機特點為「濕、熱、毒、瘀」，根據中醫經典《黃帝內經》提到「正氣存內，邪不可干」、「邪之所湊，其氣必虛」，扶正祛邪是中醫重要治療原則。
吳炫璋分享，根據長新冠症狀，若有疲倦，可服用黃耆六君子湯、補中益氣湯；若有咳嗽可用沙參麥冬湯；胃口差者可用香砂平胃散；胸悶氣短可用桃紅四物湯、丹蔘、紅景天；關節痛可用升陽益胃湯、疏經活血湯；頭暈頭痛可服天麻溫膽湯、半夏天麻白朮湯。
中國醫藥大學附設醫院中醫部醫師賴香君分析，長新冠有四大類型，首先是睡不飽、吃不下的「脾胃氣虛型」，通常有疲倦、胃口不佳、腹脹、便稀軟等，中醫師可能會開立參苓白朮散加減，並建議病患日常可用黃耆、黨參、山藥、茯苓、芡實、白扁豆、蓮子、薏苡仁等食療。
第二類型為睡不飽、吸不到的「氣肺胃陰虛／氣陰兩虛型」，通常有疲倦、胸悶、口乾、心悸、乾咳，賴香君建議可用沙參麥冬湯、生脈飲加減，食療方面可用紅景天、西洋參、麥門冬、百合、銀耳、桑葚等。
第三類為記不住的「清氣不升型」，包含注意力不集中、腦霧、記憶衰退等，賴香君認為，可用益氣聰明湯、升陽益胃湯加減，並佐石菖蒲、地龍、蔓荊子等，食療可用黃耆、黨參、天麻、肉蓯蓉等。
除了生理外，長新冠也可能會導致心理憂鬱想不開，第四類為「肝鬱氣滯型」，包含憂鬱、焦慮、失眠、咽梗感，賴香君說可用加味逍遙散、柴胡加龍骨牡蠣湯加減，食療可用薰衣草、玫瑰、陳皮、佛手等泡茶飲。
另針對民眾若有久咳、後鼻咽部、咽喉有痰黏感，賴香君也建議可服千金葦莖湯、麥門冬湯、桔梗湯、栝蔞實調理。
曾染疫的教師張安琪現身記者會分享，確診後經中醫師診療、服用科學中藥，病情很快就趨於穩定，短短幾日後快篩即呈陰性，但重返職場教學時，仍有新冠肺炎相關後遺症，如咳嗽、喉嚨癢、喉嚨痛、聲音啞等症狀，造成心理壓力很大，擔心影響工作，不過經中醫治療1週後，症狀逐漸減緩，2週後症狀基本完全消失，現仍持續服用中藥調理、修復身體。
此外，也有民眾雖未感染，但接種疫苗後也會出現後遺症。中國醫藥大學附設醫院中醫內科主治醫師歐世宸認為，疫苗以人造的病毒抗原誘發免疫系統，整個誘發免疫的過程仍是人體正氣抗邪的表現，還是一種較輕微的外感。
歐世宸指出，體弱多病的人，接種疫苗前，宜先服中藥養護正氣調養身體，健全免疫系統，減少副作用產生，而對於接種疫苗所產生的各種副作用，也要視為染疫輕者，應對各種症狀隨症下藥，不需擔心是否影響抗體的產生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。