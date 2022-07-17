卵巢癌堪稱無聲殺手！婦科名醫愛妻逝 預防得靠「這招」
婦產科名醫王樂明日前在電視節目中罕見落下男兒淚，原來他的愛妻因罹患卵巢癌第4期不幸過世，讓很多網友相當不捨。根據衛福部統計，卵巢癌高居女性十大癌症死因第7位，台北榮民總醫院婦女醫學部主治醫師葉長青提醒，由於卵巢癌早期症狀非常不明顯，往往確診後都已經是末期，建議40到50歲的女性朋友，最好在定期檢查時增加婦科超音波檢查，只要花一點點錢就能即早發現病灶，提早治療。
葉長青指出，有別於子宮內膜異位、子宮頸癌等容易出現疼痛、不舒服等症狀，卵巢因為在腹部，發生癌變初期幾乎沒有任何徵兆，往往等到腫瘤長大到壓迫到膀胱導致頻尿，或是壓迫到腸道導致便秘、腹脹，否則平常很難被發現出來，通常很多患者確診已經是第3或第4期，最容易擴散到腹腔內，包括大小腸等器官。
葉長青說，如果有卵巢癌家族病史，或是本身就有巧克力囊腫、子宮內膜異位等婦科疾病的女性朋友，最好就要定期利用超音波追蹤檢查。有別於國外超音波檢查相當昂貴，國內的超音波檢查相當普及與便利，其實可以在定期健檢中多加一項婦科超音波檢查，就可以提早發現問題。
由於卵巢腫瘤的種類很多，不同的狀況惡性也不同，通常醫師發現有囊腫時，就會建議女性要定期追蹤，一旦發現囊腫有擴大跡象，就會透過手術切除化驗確認。葉長青強調，卵巢癌最主要的治療方式就是手術，其次才是依照種類不同進行化學治療。特別提醒卵巢癌最好發的族群為40到50歲的女性，平常要對腹部症狀多多注意，如果有長時間的不舒服症狀，要盡早就醫檢查。