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特企／高齡人口連年增！賴清德：持續致力推動社會福利

▲延續2021年的感動，7/21老盟續舉辦「黃金世代」幸福力調查發佈記者會暨2022年台灣銀齡高。（圖／資料照片）
▲延續2021年的感動，7/21老盟續舉辦「黃金世代」幸福力調查發佈記者會暨2022年台灣銀齡高。（圖／資料照片）

本報訊

2022-07-22 11:27:30

21日中華民國老人福利聯盟於台大醫院國際會議中心101廳，舉辦「黃金世代──幸福力調查發佈記者會暨2022年台灣銀齡高峰論壇」活動，發佈最新民調結果，且特別邀請中華民國副總統賴清德蒞臨現場，講述「自主、自立、共融、永續」的政策願景，同時指教老盟「活躍老化」、「高齡就業」、「幸福獨居」三大議題，以及國家老人福利政策如何共構幸福的高齡社會。

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中華民國副總統賴清德指出，統計截至今（2022）年6月30日，高齡人口為398萬，佔據台灣總人口的17.18%，2025年後高齡人口將突破台灣總人口20%，此外，副總統賴清德同樣說道，目前台灣社區關懷據點總計4619處，從電話問安、居家訪視等面向關懷高齡族群，且為因應高齡社會結構的來臨，政府提出《高齡社會白皮書》主張「自主、自立、共榮、永續」，與老盟今年聚焦3大重點：「活躍老化」、「幸福獨居」、「高齡就業」不謀而合，賴清德表示政府將持續致力推動高齡化更多元的社會福利。

此外，除了副總統賴清德蒞臨指點，《台灣指標民調》同樣最新發佈針對六都長者最新民調結果，根據民調結果指出，若幸福滿分以10分計算，65歲以上幸福指數為7.28分，六都互有差異但都在7分以上；針對六都對老年人的照顧與福利比較，有51.6%受訪老年民眾回答滿意，25.2%不滿意，23.2%未明確回答。其中，桃園市高達66.6%、台中市62.2%表示滿意，突破六成。

政策倡議委員會召集人黃松林表示，希望藉由此調查計畫，能更了解目前65(含)歲以上之民眾幸福感指數，最終共創健康、快樂、有尊嚴的熟齡福利國。

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