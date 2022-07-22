特企／連鎖業因應環境變動　結盟發展成未來趨勢

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面對大環境變化，陳翔玢表示，在疫情下，連鎖業經營的非常辛苦，雖然七月初到現在營業額有慢慢回溫，但營業額提升的背後，毛利率一直在下降，因爲通貨膨脹，美國短期利息不斷調高，台灣很多原物料都是採購自美國或歐洲，受國際影響很大。
另外，木材類都來自東歐及俄國，也影響連鎖業非常多。從去年開始很多供應商預告即將要漲價，過去一年來，從一、兩家到上百家，到現在似乎只有水費沒漲價，通膨壓力打擊連鎖業，企業要花很多精神面對未來商品價格調整的問題。連鎖業不只是物價問題，缺工壓力更大，台灣已經是亞洲生育率最後一名，服務業未來在人員的取得上，也會是很大的經營課題。
榮任TCFA顧問的賴淑芬表示，一溜煙三年就過了，很多會員剛加入協會時企業規模不是很大，加入後，透過協會的平台「同行不是冤家 異業可以為師」，包含曼都國際也是如此，透過此平台，不斷向優秀企業學習，從一百店到現在發展成為跨領域及國際化的企業。
賴淑芬也說，感謝會員及理監事團隊支持，即便疫情造成很大的衝擊，但因連鎖業都有很好的韌性，協會沒有任何會員倒下，感謝經濟部商業司協助產業走過危機時刻。
近來連鎖業併購話題引起各界關注，在數位潮流下，全通路競爭激烈，陳翔玢認為，未來同行異業如何結盟合作，壯大實力，應該是企業經營思考的重要方向。