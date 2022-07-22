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特企／連鎖業因應環境變動　結盟發展成未來趨勢

▲協會理事長交接典禮由TCFA創會理事長翁肇喜監交。（圖／資料照片）
▲協會理事長交接典禮由TCFA創會理事長翁肇喜監交。（圖／資料照片）

本報訊

2022-07-22 11:57:48

疫情、通膨、缺工等壓力接踵而至，在艱難時刻，連鎖業持續突破前進，台灣連鎖暨加盟協會理事長交接，由曼都集團董事長賴淑芬交接給三商集團董事長陳翔玢，連鎖業領導人認為，因應經營環境各項挑戰，思考結盟發展可能是未來趨勢。

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台灣連鎖暨加盟協會（TCFA)是國內規模最大的連鎖店組織，自1991年成立，連鎖企業會員數超過300多家，店數超過3萬多店，年營業總額一兆多元。協會理事長交接典禮由TCFA創會理事長翁肇喜監交，他説，三十年代表一個世代，今年協會成立31年，二代企業家表現更優秀，期盼陳翔玢承先啓後，努力事業外，也為社會及產業積極貢獻。

面對大環境變化，陳翔玢表示，在疫情下，連鎖業經營的非常辛苦，雖然七月初到現在營業額有慢慢回溫，但營業額提升的背後，毛利率一直在下降，因爲通貨膨脹，美國短期利息不斷調高，台灣很多原物料都是採購自美國或歐洲，受國際影響很大。

另外，木材類都來自東歐及俄國，也影響連鎖業非常多。從去年開始很多供應商預告即將要漲價，過去一年來，從一、兩家到上百家，到現在似乎只有水費沒漲價，通膨壓力打擊連鎖業，企業要花很多精神面對未來商品價格調整的問題。連鎖業不只是物價問題，缺工壓力更大，台灣已經是亞洲生育率最後一名，服務業未來在人員的取得上，也會是很大的經營課題。

榮任TCFA顧問的賴淑芬表示，一溜煙三年就過了，很多會員剛加入協會時企業規模不是很大，加入後，透過協會的平台「同行不是冤家 異業可以為師」，包含曼都國際也是如此，透過此平台，不斷向優秀企業學習，從一百店到現在發展成為跨領域及國際化的企業。

賴淑芬也說，感謝會員及理監事團隊支持，即便疫情造成很大的衝擊，但因連鎖業都有很好的韌性，協會沒有任何會員倒下，感謝經濟部商業司協助產業走過危機時刻。

近來連鎖業併購話題引起各界關注，在數位潮流下，全通路競爭激烈，陳翔玢認為，未來同行異業如何結盟合作，壯大實力，應該是企業經營思考的重要方向。

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