林志穎開特斯拉自撞！達人分析「3原因」：無關自動駕駛
藝人林志穎今（22）日上午駕駛特斯拉Model X，在桃園市蘆竹區因不明原因撞上分隔島，導致車輛起火燃燒，所幸路人協助搶救將林志穎與兒子救出車外。但從監視器畫面顯示，林志穎駕駛的Model X車速並不算快，且路況、能見度都相當好，為何會自撞讓外界相當好奇。汽車達人、Car浮浪共同創辦人蔡至兼分析，很可能是車輛的電子式轉向系統零件或懸吊系統故障導致車禍，也不能排除可能是右前輪爆胎所致，但詳細原因還有待警方調查及當事人說明才比較明確。
蔡至兼說，從道路的監視器畫面來看，林志穎駕駛的Model X先經過迴轉之後直行才出車禍，因為有先迴轉，加上車速也不快，所以應該不是在使用自動駕駛時出問題，比較大的可能性是「零件故障」。現代車輛的電子零件越來越多，也越做越精密，像特斯拉這類電動車，轉向系統幾乎都是電子化，如果零件臨時出了bug，可能影響到方向盤的操控。另一種可能性則是懸吊系統出了狀況，進而影響到車輛的控制。
除此之外，爆胎也是可能的原因之一。蔡至兼說，最近天氣太熱，可能因為右前輪爆胎而導致車輛向右暴衝，但這些狀況都得等林志穎自己說明，或是警方調查之後比較精準。
蔡至兼提醒，過往車輛機械設備比較多，出了問題很容易就會被發現，但現代車子電子化相當普及，小零件出問題不容易立刻被發現，所以車主還是要記得定期回廠保養，透過電腦設備連線檢查會比較精準。此外，電動車或有配備自動駕駛的車輛，車主經常會依賴自動駕駛 （輔助駕駛）系統，其實絕對不能濫用，開車還是要隨時提高警覺才能避免危險。