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北市發錢囉！祭「最高2.5萬」冷氣補助　非市民也能領

▲台北市環保局發錢囉！祭最高2.5萬冷氣補助，非市民也能領。（示意圖／photoAC）
▲台北市環保局發錢囉！祭最高2.5萬冷氣補助，非市民也能領。（示意圖／photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-23 14:59:55

今日是24節氣中最酷熱的大暑，氣溫屢攀新高，家家戶戶都開啟冷氣、吃冰棒避暑。台北市環保局鑒於老舊機型耗能較大，為鼓勵民眾汰舊換新，推出住宅家電補助活動，住在北市的民眾於活動期間購買節能冷氣、冰箱，每台最高補助5000元，一位申請人至多申請5台，等於能省下2萬5000元。

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台北市環保局說明，北市住宅部門用電量占全市37%，因此為有效減少能源過度使用，推出住宅家電加碼補助，即日起到111年11月30日，住在北市的民眾購買能源效率1級的冷氣或冰箱，每台補助3000元，再搭配財政部貨物稅減免，每台至多退稅2000元，故單台最高能得到5000元的補助，每個人最多申請5台，額滿為止。

▲一名網友表示房間小吹冷氣太冷，但是開電風扇又常常在早上被熱醒，因此求助網友。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲台北市環保局推出住宅家電加碼補助，且補助對象不限於台北市民。（示意圖／photoAC）
環保局表示，本次住宅家電補助對象不限於台北市民，只要用電地址位在北市轄內的家庭住宅即可申請。此外，為有效節能，補助的冷氣或冰箱必須是經濟部能源局標示的一級能源效率，且汰換下來的電器，必須向商家索取環保署廢四機回收聯單，才能順利獲得補助。

環保局最後提醒，申請補助時，備妥廢四機聯單正本、載明新機型號之發票影本、近一期電費單缺一不可，而環保局111年社區及住宅家戶補助計畫簡章及申請表單，可到台北市政府智慧節電網之住商補助下載，或點此連結，如有相關問題也可洽詢1999台北市市民當家熱線。（編輯：李惠婷）

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