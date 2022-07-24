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「非常熱」變「很熱」！下半週水氣增　一圖搞懂一週天氣

▲未來一週全台依舊高溫炎熱，其中又以明天氣溫最高，大台北地區及花蓮縱谷最高溫上看攝氏37度以上，民眾外出務必要注意防曬。（圖／NOWnews資料照片）
▲未來一週全台依舊高溫炎熱，其中又以明天氣溫最高，大台北地區及花蓮縱谷最高溫上看攝氏37度以上，民眾外出務必要注意防曬。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-24 17:35:392022-07-24 17:39:41

過去4天把全台灣烤熟的太平洋高壓，終於有慢慢減弱的跡象了，未來一週各地高溫狀況會有一點點降溫，不過是從「非常熱」變成「很熱」！中央氣象局預報中心預報員張承傳指出，週四 （7/28）之前仍然受到太平洋高壓影響，各地大多晴到多雲且依舊高溫炎熱，不過從明（25）日起高壓強度會慢慢減弱，午後對流發展會從山區一路延伸到平地，可望稍稍降溫一些。而下半週開始琉球東方外海將有過大低壓帶生成，水氣隨著偏東風往台灣輸送，東半部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，且低壓帶中可能有些熱帶擾動發展，是否會進一步成颱風還有待觀察。

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▲未來一週全台依舊高溫炎熱，不過午後雷陣雨範圍擴大，可望稍稍降溫一些。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲未來一週全台依舊高溫炎熱，不過午後雷陣雨範圍擴大，可望稍稍降溫一些。（圖／翻攝中央氣象局官網）
張承傳說，明起到週四各地依舊炎熱，明（25）日大臺北地區及花蓮縱谷仍有攝氏37度以上高溫發生機率，尤其花蓮縱谷局部地區高溫上看攝氏38度以上，其他地區高溫也有攝氏36度。氣象局持續發布高溫資訊，明日台灣本島除了新竹市以外，其餘縣市都在警戒範圍內，其中花蓮縱谷為紅色燈號，有出現攝氏38度以上高溫機率，嘉義縣近山區及河谷為黃色燈號，其餘縣市均為橙色燈號，有連續出現攝氏36度以上高溫機率。

張承傳說，週二、週三對流發展逐漸移往平地，西半部地區及東半部山區午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區也有零星短暫陣雨。西半部地區高溫約攝氏34到36度，其他地區高溫約攝氏32度，而這樣的天氣型態會直持續到週四。由於下半週開始在琉球東方外海將有一個大低壓帶生成，其中不排除有些熱帶擾動發展，可能會隨著偏東風將水氣帶入台灣，因此週五開始到下週日（7/29~7/31）東半部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，西半部地區仍維持上半天多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣。西半部地區高溫約攝氏34到35度，東部地區高溫約攝氏32度。

氣象局提醒，未來一週全台各地氣溫仍然偏高，其中以明天最熱，民眾外出務必要多補充水分以免中暑。

▲氣象局依舊發布高溫資訊，全台明天依舊紅橙一片。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲氣象局依舊發布高溫資訊，全台明天依舊紅橙一片。（圖／翻攝中央氣象局官網）

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