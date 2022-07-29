辦「普渡法會」超渡社工亡魂　社工工會怒揭「三大死因」

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台北市社工工會副理事長沈曜逸指出，第一死因就是社工「為政治服務」，肩負眾多不合理的任務，像是疫情期間，許多社工皆要支援防疫工作，協助發便當、發口罩等，排擠原本的業務，沒有相對應資源支援，個案與家屬也找不到社工，就算想請假還會被主管「情緒勒索」。
「來到社會安全網工作，才發現我根本是萬事屋」，有社工透露，從機車超速到隨機殺人，都要社工介入處理，連十年前的個案記錄都可以在十年後出事時，被拿出來檢討，也有社工認為，自己花最多時間服務的並非個案，而是不懂社會工作的長官與議員。
一名工作五年的社工表示，社會氛圍與長官都很怕出事，服務架構模式都是介入個案的危機處遇，因此很難看見個案個別需求，無法開發相對應資源替個案進行服務，「社會大眾和長官都只在乎危機不要出現，這件事情把我弄得很累，就像驚弓之鳥，每天鎖定新聞，希望個案不要出事」，因此筋疲力盡，傷痕累累。
沈曜逸表示，第二死因為「不斷重複打勾勾遊戲」，形式主義的網絡會議，也是讓社工陣亡主因，有社福中心社工說明，為了達成涵蓋率，社工常要一一查訪長官不知從哪弄來的名單，且經過查訪才發現可能是空戶或人早已過世，浪費這些時間就是為了要達成社會安全網最引以為傲的大數據分析，符合涵蓋率指標，還要在系統上技巧性勾選指標達到成效，這些脫離服務對象的工作，讓社工感到痛苦。
沈曜逸續說明，第三主因為政府大量委託社福方案、社會安全網計畫，以及強調社工師全面證照化，迫使社工落入體制工作中的官僚限制，導致社工無法獲得多元滋養，「靈魂枯竭內耗而亡」，看不見原本組織有的彈性與理念，5年407億的社會安全網計畫，讓所有資源與經費都傾向公部門，民間NGO團體認為人才被掏空，目前政府有意推動社工師全面證照化，也在社工界引起軒然大波，希望衛福部能有全盤考量跟充分討論。
沈曜逸呼籲，衛福部應全面檢討社會安全網政策對社工造成的影響，也要重新檢討社會福利方案委託、社會安全網計畫、社會工作師全面證照化等措施，對民間NGO體制與社福環境的正反面影響，建立適合社工健全職涯發展的多元管道，並應定期與社工工會協商會談，了解基層需求。
記者會末，衛福部社工司科長劉雅雲接過社工工會陳情的「生死簿」，表示將會再帶回研議。