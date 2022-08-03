裴洛西訪台有「2大意義」！呂秋遠PO千字文：歡迎來台灣

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呂秋遠說，裴洛西一直到47歲才開始從政，擔任加州眾議員。原因是，她有五個孩子，等到最小的孩子開始上學以後，她才決定挑戰政治，「能挑戰五個孩子，政治一點都不難，是吧？但是她從政以後，才真正顯現出她個性的堅毅特質」，她曾經在1991年訪問北京時，在天安門拉黑布條，上面寫著「獻給那些為中國民主而犧牲的人」，當時被驅逐出境。她是天主教徒，但支持墮胎、同志婚姻。她譴責中國的新疆集中營、西藏鎮壓政策、打壓異議人士，希望美國可以透過貿易制裁改善中國人權。在78歲的時候，為了支持移民，她可以連續站著發言八小時。她在四月飛到烏克蘭，支持澤倫斯基總統；現在，她訪問亞洲，而且堅持要來台灣。
呂秋遠提到，有些人反對她來台灣，不外乎就是「她來幹嘛？只會製造麻煩而已。你看看，大陸已經開始制裁台灣，很多食品都不能進口，往後會有更多的制裁措施，兩岸說不定還得開戰。她能帶給台灣什麼？什麼都沒有，反而很多困擾，不要來不就好了。說到底，我們不就是美國與大陸角力的犧牲品而已嗎」？
「要以大局為重，是吧？可是，為什麼我們要譴責受害者呢」，呂秋遠說，即使有制裁，我們也明明就是受害者，不是嗎？為什麼哆拉A夢來大雄家拜訪，大雄就得要受到胖虎的拳頭制裁呢？這合理嗎？如果這種論調會成立，不就是跟性侵害案件，譴責被害人衣服穿太少，是一樣的道理？這大局，是誰的局？中國的局嗎？不要引起壞人的遐想、不要帶太多錢在身上、不要穿太少等等，不都是一樣的嗎？就算她只是純粹來住台北的飯店，跟總統聊聊天，有什麼不行，「如果有人反對裴洛西議長訪問台灣，那我就要問，有朋友到你家拜訪，結果明天家門口被丟雞蛋、甚至威脅要放火燒你家，你也覺得理所當然？如果因為如此，而有人要我們付出代價，我們應該憎惡的對象，究竟是中國，還是美國，甚至是台灣政府」？
呂秋遠接著說，「你還是反對？那我問你，為什麼當年你不反對艾森豪來台？因為還沒出生？不，是因為你害怕。害怕當年的獨裁、害怕現在的民主，但卻坦然的享受所有的自由，至於中國，又要軍事演習嗎？那就來吧！我們曾經不只一次的被恐嚇，從1949年、1996年，乃至於現在，每次就是威脅恐嚇。但我們每次也都挺過來了，不是嗎？而每一次的經驗，都會讓我們更成長、茁壯，也更推向自由民主的那一邊。誰又會想要跟威脅我們的壞人當親人、當朋友」？
呂秋遠表示，裴洛西的到來，本身就具有意義，因為她落實了台北旅行法的規定，從她以後，美國官員就可以堂而皇之的來到台灣，與台灣官員討論雙方合作事宜，不論經濟、科技、貿易、軍事等，台灣都可以更直接的與美國政府溝通，讓台灣人有更好的待遇。往後，也會有更多其他國家的政治人物願意訪問台灣，讓雙邊合作更為緊密，不畏強權、勇敢向前，這就是她來的意義。
最後，呂秋遠也說，「客人要來，我們就是盡力歡迎、好好款待，然後期待下一次更美好的相遇。老是想著，她來幹嘛、別人不喜歡、別人不開心、別人可能會懲罰我們，又何必呢？好不容易有人打破惡鄰居設下的魔咒，願意踏進我們家門，讓往後更多客人可以來，我們就好好的招待這位風塵僕僕的老人家，這樣就好。裴洛西議長，歡迎來台灣」。（編輯：郭佩蓉）