7月CPI年增率降至3.36%　專家：民眾感受通膨仍顯著

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曹志弘說明7月CPI月跌0.03％的原因，主要是由於成衣、水果和蔬菜價格下跌，以及7月起部分住宅用電調漲、機票價格上漲，抵銷部分跌幅。
至於為何7月CPI年增3.36％，曹志弘分析，主因有三，第一，水果漲幅仍高；第二，7月起部分住宅用電調漲，加上去（2021）年6月未實施夏季電費，導致低基數效應；第三，外食費、肉類、蛋類、油料費、房租及家庭用品價格上漲。不過，通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.94％，再剔除能源後的總指數，也就是核心CPI漲2.73％。
值得一提的是，CPI所涵蓋的7大分類中，變動較大的包含食物類及居住類，曹志弘指出，食物類漲7.18％，主要是蛋類，肉類受飼養成本提高，加上水果受天候影響，以及外食費及水產品價格漲價所導致，其中外食費上漲6.76%，創下167個月以來新高。
居住類則漲3.03％，曹志弘解釋，去年同月用電度數1000度以下的住宅用戶續暫緩實施夏月電價的低基數效應，以及今（2022）年7月起，住宅用電超出1000度者，受電價調漲9％影響，加上住宅維修費，導致居住類成為CPI年增率達3.36％的原因之一。
此外，主計總處也公布1至7月平均 CPI 較上年同期漲3.17％，其中商品類漲4.23％，服務類漲2.24％；若扣除蔬菜水果，漲2.78％；核心 CPI 漲2.45％；7 月份生產者物價總指數（PPI），較上月跌0.96％，較上年同月漲 11.26％， 1至7 月平均，較上年同期漲 12.39％；7 月份躉售物價總指數（WPI），較上月跌 1.17％，經調整季節變動因素後跌1.62％，較上年同月漲 13.11％，1至7 月平均，較上年同期漲 14.25％。