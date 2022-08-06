「男兒有淚不輕彈」　多數弱勢爸爸有苦肚裡吞

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針對此情形，嘖嘖與一起夢想公益協會攜手合作，為即將到來的父親節成立公益專區，邀請 6 個以父親為主體的公益計畫。這 6 種由微型社福團體服務的父親們：有自己罹患罕見疾病，卻依舊希望趕緊外出工作養家活口的父親；也有孩子為身心障礙孩童，老父親終其一生僅盼孩子有朝能自立；在台中，也有一位父親細心照料非自己親生的 58 位身心障礙孩子；也有從鬼門關闖回後，決定貢獻餘生為病房裡的眾眾孩子們帶來快樂的一位父親。
這些「父親們」的身分迥異、狀況也不盡相同，但唯一共同點是，他們都為了孩子，而成為更勇敢的人。八月嘖嘖不推薦父親節禮物，而是盼望民眾伸出援手，支援這些父親們渡難關。此次募得所有經費，將會 100% 全數交給微型社福手上，讓團隊能盡力照顧這些表面堅強、內心柔軟的父親們。
2022「嘖嘖 X 一起夢想」父親節做公益專區，有「臺中市愛無礙協會」劉社工爸爸為 58 位家境貧弱的心智障礙兒籌募自立課程經費。「彰化縣樂說多元專業服務發展協會」慢飛兒長期靠著製作襪子來學習自立，他們今年父親節想做襪子送給爸爸，希望募集材料費。「中華民國無喉者復聲協會」正籌募輔具給罹患下咽癌、做了全喉切除的無喉爸爸們，協助他們重新返回工作崗位賺錢養家。由一群自閉兒爸爸們組成的「中華民國自閉症適應體育休閒促進會」希望募集籃球營費用，幫助自閉孩子能調節四肢、融入團體。而林君英爸爸從鬼門關走一回後，成立「中華民國遊戲協會」盼募集經費採購玩具，點亮更多兒童病房。「彰化縣防災協會」的陳偉軍爸爸長期推動小兒急救課程，盼募集經費推廣更多家庭，減少意外發生時的遺憾。
00- 一起夢想公益協會
創立於2012年，立志成為微型社福的支持者，多年來實地探訪全台各類弱勢，協助公益募款專案，堅持不收任何募款手續費，募款款項 100% 到弱勢手上且後續查核確保專款專用。2021年起更開始協助微型社福定期定額捐款、財務會計、行政後勤等，期盼讓所有微型社福都無後顧之憂專心照顧弱勢。
邀請您一起成為「微型社福」的爸爸 ▶ 一點點捐款，讓台灣本土 550 間小社福單位都能受到照顧 https://www.zeczec.com/projects/dreamer510-2022
01 - 臺中市愛無礙協會
社團法人臺中市愛無礙協會協會透過社區化、在地化之深耕服務，讓身心障礙者維持基本社會功能，讓孩子們學習生活自理、工作技巧、人際互動…等能力，讓具有潛能的身障者走出家庭、培養專長，期盼未來每位身障朋友都能擁有獨立自主的生活！
一起支持操心 58 個身心障礙孩子的志工父親 ▶︎ 教會一個「大孩子」認路、摺衣服 ... 就能幫助他的家人，獲得喘息 https://www.zeczec.com/projects/tloveaa
02- 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會
彰化縣樂說多元專業服務發展協會提供早療密集式服務、協助弱勢家庭兒童早療服務、協助10所非營利幼兒園特殊兒童服務需求、提供以家庭為中心的服務模式、協助主要照顧者提升教養技巧。
一起支持身心障礙兒爸爸 ► 在父親節送一雙襪子給爸爸，不只是襪子，更是幫助身心障礙兒自立！ https://www.zeczec.com/projects/seeneed-2022
03 - 中華民國無喉者復聲協會
協會主要協助因頭頸部疾病而施行「全喉切除術」者，因無喉者於手術後即成為一位張口無聲的重度語障者，被迫離開工作崗位、頓時生活失去一切重心。協會希望透過支持無喉者學習「食道語」或操作各式助講器之技能，協助他們早日脫離無聲的困境、恢復言語能力。
一起幫助無喉爸爸募集喉布 ▶ 喉嚨破了洞，笑也無聲，卻仍然努力練習說話⋯⋯https://www.zeczec.com/projects/laryngectomees
04 - 中華民國自閉症適應體育休閒促進會
扶持自閉症身心障礙者能獲得正常社會生活能力之非營利公益團體，協助星兒們透過各類適應體育休閒之參與、學習、比賽、教學、交流、參訪、表演、研討等，並打造友善體育休閒生活環境，增進自閉症孩子與其家庭社會參與及社會適應的機會，幫助更多自閉症家庭。自106年~109年間，提供168位以上星兒，共計3,520小時的專業療育課程訓練，服務超過25,280人次以上之自閉症身心障礙者。
一起和自閉症兒爸爸在場邊喝采 ►「星兒籃球營」，讓自閉症兒也有機會被團體接納！https://www.zeczec.com/projects/starsports
05 - 中華民國遊戲協會
提供行動玩具巡迴服務巴士載滿玩具、遊戲資源送到每個需要的部落及偏鄉孩子手中；到兒童病房陪伴親子遊戲，希望每一個因為病痛來到醫院的孩子及其照護者都可以有舒緩情緒的遊戲陪伴。2019年辦理7場醫院服務、21所偏鄉校園服務及其他遊戲服務，服務超過4600人次。
一起支援融合玩具特攻隊爸爸 ► 只求孩子這一分鐘忘記病痛，透過融合玩具，陪伴病童與身心障礙兒，提供早療契機 https://www.zeczec.com/projects/justlovingplay-2022
06 - 彰化縣防災協會
彰化縣防災協會是一個年輕有力、深耕在地的防災團隊，我們使用顯著的巴騰堡格紋作為精神標誌，並訂定每年的4月22日(世界地球日)是全體會員共同的日子，藉以彰顯、呼應我們專注於減災及整備作為的初衷。以社會科學與社會工作角度切入災害防救領域，會員來自於產、官、學界，除了提供各領域法規所需要的初階到院前急救課程外，我們亦提供體驗式的減災教育活動，以及社區防災組織之整合與輔導。
一起支持防災爸爸 ► 參加一堂「小兒急救課」，可能即時為孩子搶下黃金 5 分鐘 https://www.zeczec.com/projects/dpac-2022
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54725
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