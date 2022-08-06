柬埔寨是個怎樣的國家？當地生活4年台人爆「暗黑內幕」

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原PO以當地人的立場，和大家比較熟悉的東亞各國對比簡述；像是「泰國」，就類似於日本，是半島文化經濟的領頭羊，每當柬埔寨年輕人談到泰國旅遊，眼睛就發亮的像是我們談到日本一樣；「越南」則像南韓，獨樹一格的文化，剽悍的民風，工業與科技發展頗有趕超泰國的勢頭，輔以和柬埔寨在近代史中剪不斷理還亂的關係，也讓柬埔寨人對越南人嫉妒羨慕恨。
「寮國」則類似北韓，封閉的地勢，優渥的自然與脆弱的經濟。重度依附大陸與文化相近的泰國，對柬埔寨人而言，就像我們對北韓或印尼、菲律賓那樣的好像很近卻又陌生。至於「緬甸」，是唯一與柬埔寨無接壤的國家，因此柬埔寨人對緬甸的印象或許比其他東協國家還淺也說不定。「柬埔寨在我眼中的感覺，就像台灣，或是未來的台灣」，原PO說，柬埔寨就經濟發展上位於中南半島五國中後段，雖然有世界奇觀吳哥窟，但文化表現與觀光慘業依舊被泰國和越南壓著打，加上各種歷史因素，柬埔寨與周邊各國處的都不算太好，形式上算有點被孤立的情況。
除了以上外在困境，柬埔寨的內部發展也有不少隱憂，像是與緬甸齊名的毒品問題，中南半島共業的色情產業，以及從2017年左右西港大開放後開始加劇，嚴重到今天連台灣都受到嚴重波及的賭博詐騙業，「雖然柬國政府每每號稱要與黃賭毒宣戰，但成效微乎甚微」，金邊還算稍微安居樂業，但西港卻幾乎每天都有槍殺與墜樓等重大社會新聞。
原PO說，柬埔寨作為貪腐大國，在這無論做什麼，沒有特過層層賄賂很難行事，也連帶造成治安敗壞與建設遲緩，而這些都和柬埔寨的專制政體與洪森家族的一手遮天脫不了關係，「洪森表面上說要嚴格打貪打腐，但另一邊，他們的家族成員仍然玩著到處獵地賣官酬庸的行為」，下面的官員與將軍們更是一言難盡，因此在這做生意，只要有個軍官或鄉長想來「關心」一下，大企業或許能安然無恙，但小企業大概只能自嘆運氣不好。
而治安部分，雖然首都金邊稍微安居樂業一些，但其實在這邊的華人幾乎都有被搶的經驗，隨著2020年西港禁賭令與疫情爆發後，隨機犯罪更是越來越嚴重。另外，隨著陸資進場炒房，柬埔寨的貧富差距也很大，受薪階級的薪水更是低的可怕，年輕人不快樂比率更是超過40％，很多大學生都在想未來能移民到美國、中國和日本的方法，「沒有台灣，因為台灣過去的婚姻詐騙和惡劣對待移工的事情太有名」。
不過原PO也說，雖然柬埔寨內政問題嚴重，但以他這幾年居住在柬埔寨的經驗，還是得說「柬埔寨人的天性還是偏向熱情且善良的」，像是他在金邊摔車，馬上就有人跳下來幫忙擋住車流，扶他起來，再用英文告訴他附近藥房的位置，在台北和東京反而都沒這樣，「因此這次拐騙擄人事件中，看到很多推文寫著對柬埔寨的惡評，甚至有為何不炸掉柬埔寨之類的言論，我還蠻為柬埔寨人抱不平的。尤其這事很大原因來自於中國博彩業者與台灣人蛇，加上柬埔寨官員的貪腐所造成」。（編輯：郭佩蓉）