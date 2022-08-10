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金曲歌王桑布伊登北藝中心　多媒體劇場嶄新詮釋卑南古調

▲金曲歌王桑布伊將在8月19起首登台北表演藝術中心，以多媒體劇場重新詮釋卑南古調。（圖／台北表演藝術中心提供）
▲金曲歌王桑布伊將在8月19起首登台北表演藝術中心，以多媒體劇場重新詮釋卑南古調。（圖／台北表演藝術中心提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-10 09:15:00

金曲歌王桑布伊將自8月19日起，首次登上台北表演藝術中心舞台，搭配作曲家林桂如、導演陳彥斌Fangas Nayaw、編舞家董怡芬，以打擊樂、舞蹈、影像等當代劇場元素重新詮釋卑南古調，在大劇院演出《永晴之許》，帶領觀眾從遠古走進當代、再走向未來，共同期待永遠是晴天。

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北藝中心指出，《永晴之許》是北藝中心開幕季特別製作的節目，兜合不同領域的藝術創作者，在北藝中心最先進的舞台上，創造出令人大開眼界的作品。《永晴之許》以桑布伊歌曲為原素材，採用西方的打擊樂五重奏方式重新編曲，並加上舞蹈和影像等視覺效果，讓桑布伊的樂迷聽到其音樂的不同可能，而不熟悉桑布伊音樂的觀眾，也能感受到來自山林雲霧的天籟之音。

林桂如表示，《永晴之許》聽起來很抽象，但其實就是藝術所追尋的那靈光一閃，「對我來說，當代音樂是透過不斷的挖掘來探問音樂的核心，桑布伊的音樂如同原民音樂一樣，有很強的節奏感，給人身體的震撼和共鳴，我希望透過打擊樂，激起觀眾一同感受身體的舞動、聆聽身體內最深沈的聲音。」

陳彥斌Fangas Nayaw指出，《永晴之許》有許多個別獨立的劇場元素，創作的過程就是在不斷嘗試如何加乘、整合成一個新的東西。他說，自己感覺在聲響、桑布伊的傳統古調和新的擊樂音樂之間，好像找到一種感受音樂的可能性，「但要請大家一起進劇場體驗，可能會發現更多迷人之處。」

董怡芬提到，做《永晴之許》很有挑戰性，因為桑布伊聲音的感染力非常強，這次編舞將打破以人為中心的本位主義，舞者的形像是流動的，有時候是自然景觀、有時是動物性，在不同的身份流動中創造律動性。

北藝中心表示，《永晴之許》共有5位擊樂手，加上8位以身體為訓練的表演者，再加上劇場各領域專業設計技術製作共同參與，期待透過聲音、視覺、光影及各種感官體感，帶來開幕季不同饗宴。

《永晴之許》演出場次為8月19日晚間7點半、8月20日下午2點半和晚間7點半、8月21日下午2點半，地點在台北表演藝術中心大劇院，購票可上OPENTIX兩廳院文化生活

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