勉勵清寒學子　賽珍珠基金會新二代獎學金開放申請中

今年1月1日至3月31日，財團法人台北市賽珍珠基金會與全聯合作辦理「搶救希望 經濟弱勢新二代助學培力計畫」，期望從生活層面、心理關懷、家庭互動、教育學習等面向提供孩子們支持。其中為提供全國經濟弱勢新住民子女適當的教育資源，特別以募款所得辦理「110學年度新住民子女獎學金計畫」，提供其一份學習助力的挹注，即日起至9月30日(五)止開放申請，歡迎符合資格之學生踴躍報名。
今年年初財團法人台北市賽珍珠基金會與全聯合作零錢捐活動，鼓勵民眾可以在全聯福利中心消費後將零錢投入零錢箱，支持「搶救希望 經濟弱勢新二代助學培力計畫」。期盼透過計畫中協助職涯探索、技能培力、青少年工作坊等方案，系統性且層次性地提供新二代各項服務，其中「110學年度新住民子女獎學金計畫」更是供孩子求學路上最直接的助力。
根據移民署109年公布的「新住民生活需求調查報告」指出，新移民家庭平均月收入5.2萬元，相較一般國人家庭10.9萬元，經濟上相對弱勢。該會在服務中也發現孩子會因為教育資源的缺乏及成長環境影響，而出現貧窮世襲的現象。為翻轉每家庭的未來，孩子的學習顯得格外重要。為此該會與全聯透過「搶救希望 經濟弱勢新二代助學培力計畫」募得款，共同主辦「110學年度新住民子女獎學金計畫」讓全國就讀國小、國中、高中/職、大專院校符合資格支學子申請，希望以獎學金發放的方式，實際地支持孩子們積極向學。
尤英夫董事長表示，感謝全聯愛心關懷新住民子女，與該會攜手打造新二代求學環境，也期盼各地勤勉向學的新住民子女把握這寶貴的機會，為自己多增加一份學習助力，以踩穩求學腳步，走出美好未來。詳情請洽該會官網(https://www.psbf.org.tw/article/185)，或電(02)25048088#13 夏組長。