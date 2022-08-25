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勉勵清寒學子　賽珍珠基金會新二代獎學金開放申請中

▲財團法人台北市賽珍珠基金會長年辦理青少年工作坊、職涯探索等方案，期盼為新二代學習挹注更多助力。（圖／財團法人台北市賽珍珠基金會）
▲財團法人台北市賽珍珠基金會長年辦理青少年工作坊、職涯探索等方案，期盼為新二代學習挹注更多助力。（圖／財團法人台北市賽珍珠基金會）

記者賴正琳/綜合報導

2022-08-25 11:00:29

今年1月1日至3月31日，財團法人台北市賽珍珠基金會與全聯合作辦理「搶救希望　經濟弱勢新二代助學培力計畫」，期望從生活層面、心理關懷、家庭互動、教育學習等面向提供孩子們支持。其中為提供全國經濟弱勢新住民子女適當的教育資源，特別以募款所得辦理「110學年度新住民子女獎學金計畫」，提供其一份學習助力的挹注，即日起至9月30日(五)止開放申請，歡迎符合資格之學生踴躍報名。

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今年年初財團法人台北市賽珍珠基金會與全聯合作零錢捐活動，鼓勵民眾可以在全聯福利中心消費後將零錢投入零錢箱，支持「搶救希望　經濟弱勢新二代助學培力計畫」。期盼透過計畫中協助職涯探索、技能培力、青少年工作坊等方案，系統性且層次性地提供新二代各項服務，其中「110學年度新住民子女獎學金計畫」更是供孩子求學路上最直接的助力。

根據移民署109年公布的「新住民生活需求調查報告」指出，新移民家庭平均月收入5.2萬元，相較一般國人家庭10.9萬元，經濟上相對弱勢。該會在服務中也發現孩子會因為教育資源的缺乏及成長環境影響，而出現貧窮世襲的現象。為翻轉每家庭的未來，孩子的學習顯得格外重要。為此該會與全聯透過「搶救希望　經濟弱勢新二代助學培力計畫」募得款，共同主辦「110學年度新住民子女獎學金計畫」讓全國就讀國小、國中、高中/職、大專院校符合資格支學子申請，希望以獎學金發放的方式，實際地支持孩子們積極向學。

尤英夫董事長表示，感謝全聯愛心關懷新住民子女，與該會攜手打造新二代求學環境，也期盼各地勤勉向學的新住民子女把握這寶貴的機會，為自己多增加一份學習助力，以踩穩求學腳步，走出美好未來。詳情請洽該會官網(https://www.psbf.org.tw/article/185)，或電(02)25048088#13 夏組長。

▲財團法人台北市賽珍珠基金會提供全國經濟弱勢新二代適當的教育資源。（圖／財團法人台北市賽珍珠基金會）
▲財團法人台北市賽珍珠基金會提供全國經濟弱勢新二代適當的教育資源。（圖／財團法人台北市賽珍珠基金會）

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