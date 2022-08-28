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心血管類藥恐致「長者跌倒」？專家曝地雷：要注意副作用

▲心血管類藥恐導致長者跌倒，專家曝用藥地雷：「要注意副作用」。（示意圖／shutterstock）
▲心血管類藥恐導致長者跌倒，專家曝用藥地雷：「要注意副作用」。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-08-28 17:07:06

「跌倒」經常會造成身體上明顯的傷害，對於長者而言，嚴重的後果甚至可能導致死亡。造成跌倒的原因很多，可分為外在與內在因素；外在因素包括居家環境動線不良、穿著不適當及特定種類藥品的使用等；內在因素包括急慢性疾病、肌力不足、老化及認知功能障礙。為了讓民眾更進一步了解，食藥署邀請臺北市立聯合醫院松德院區藥劑科的許馨丰藥師來為民眾進一步說明。

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中樞與心血管藥品，可能增加跌倒風險

許藥師指出，當民眾使用特定種類的藥品、多重藥品，或是改變藥品劑量、服藥順從性較差的病人，都可能增加跌倒風險。

通常會增加跌倒風險的藥品，主要是作用於中樞及心血管系統兩大類。美國老年醫學會針對一般老年人處方藥物的安全性發布Beers Criteria指引，彙整出潛在性不適當用藥原因、療效未明確、老年人無法耐受其副作用、更安全有效的替代藥物等，並建議長者避免使用的藥物及劑量，以及頻次不應超過建議量的藥品。

作用在中樞系統的藥物包括抗精神病藥物、抗憂鬱藥物及鎮靜安眠藥（Benzodiazepines, BZDs）等，可能造成鎮靜及影響認知，使用這類藥物與增加跌倒風險有顯著的關聯。另外，作用在心血管系統的藥物，也可能造成電解質不平衡、心跳速率改變等，特別是老年人對此類的藥品也較敏感，更可能增加副作用的發生。其他如緩瀉劑、治療感冒過敏使用的抗組織胺、降血糖藥物及帕金森氏症治療藥品等，也因本身的副作用，例如增加如廁頻率、嗜睡、注意力不集中、低血糖症狀、肌肉無力、頭暈等，而提高跌倒風險。

▲食藥署提醒民眾，部分藥物可能增加長者跌倒的機率。（圖／食藥署官網）
▲食藥署提醒民眾，部分藥物可能增加長者跌倒的機率。（圖／食藥署官網）
認識服用藥品，減少跌倒機率

食藥署提醒，民眾要瞭解目前使用藥品的特性和副作用，減少跌倒的發生機率，就醫時應該主動告知醫師目前的用藥情形，服藥前也應詳閱藥袋上的資訊，ㄎ服藥後若有異常、不適反應，務必於回診時告知醫師或藥師。（編輯：李惠婷）

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