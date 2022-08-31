開創新興商業型態　專家提製造業轉型5大關鍵

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他認為，科技製造產業奠定台灣經濟成長基石，意謂著製造業的進步，就是台灣未來的經濟競爭力。疫情催化企業加快布局短鏈速度，世界工廠集中生產模式逐漸轉換為區域製造中心，當生產基地更貼近市場與客戶時，也能降低物流及地緣政治風險，提高企業的彈性與韌性。
許多台灣企業皆強調要以智慧製造扭轉供應鏈危機，但是智慧製造不單只是購買機器設備或資訊軟體，製造商必須從「商業邏輯」轉化為「數位邏輯」，從管理系統著手改變，才有升級機會。劉彥伯舉例，部分企業買了價值不斐的「超跑級」ERP系統，認為產銷、庫存、生管就此能提升，然而，一旦來了急單，出貨優先的思維總是讓「貨先走，單後補」，紛亂急就章的作業模式，不夠嚴謹的內控管理，造成ERP系統大亂，甚至回過頭用人工或Excel管理。因此，企業必須重新優化營運流程，導入千萬系統才有意義，也才有機會實現智能化轉型。
隨著大數據分析、物聯網、人工智慧、區塊鏈等新興科技逐漸在智慧工廠裡發酵，工作模式與產業型態也正發生大轉變，企業要如何建立員工對於數位轉型的認知，將老師傅的經驗轉化為參數，將數據可視化！如何在運用數位科技工具的同時，讓員工跟上轉型腳步，都成為企業面臨的難題，而受訪企業表示，數位轉型經常使員工備感壓力，他們擔憂會被數位工具所取代，然而，他們疏忽了轉型背後的意義，「員工應該提升自我技能，做更有價值的工作」。高階主管也必須透過不同面向與員工溝通、讓他們安心，才能平衡數位力與人才力，一同加速組織數位轉型的效果。
劉彥伯進一步分享，這次受訪的製造業企業家坦言，智慧製造需要的人才，不只要懂機械，還要懂新興科技與數位流程，但是現在優秀人才大多往半導體產業發展，對於製造業要如何找到對的人才、培育複合型人才成為一大挑戰。KPMG建議，企業要成功搶奪人才有5大關鍵要素，包括一、 企業文化與領導力；二、優渥的薪酬；三、暢通且公平、透明的職涯路徑規劃與調遷機會；四、彈性的工作地點與遠距工作；五、提供培訓與技能重塑的機會。
當然，疫情除了為企業帶來營運策略的轉變之外，ESG浪潮也隨之湧起，製造業的綠色轉型迫在眉睫，落實減碳、邁向永續目標的行動刻不容緩。張字信舉例，三能集團在二代接班轉型之後，更積極推動企業社會責任，開發節能、保水、降低烘焙業能耗的環保模具，不僅讓客戶端受惠，更能友善環境，創造減碳永續的共好價值；台中精機以綠建築打造智慧工廠，整廠的電力、空調都採數位監測和統計系統，針對加工生產、產品製程進行碳足跡盤查，並建立「能源雲」來讓公司與供應商透過能源管理、資訊共享改善生產流程，共創綠色供應鏈。
當國際企業嚴格要求供應商實施減碳政策，以出口經濟為導向的台灣，也不容忽視企業碳排管理的重要性。張字信表示，企業在碳盤查、量化碳足跡的過程中，也可能找到創新的契機，並結合數位科技，扭轉排碳製程，進而帶動供應商一同朝向永續發展，落實ESG不只有大企業才需要思量，未來所有企業都必須重視這件事。
至於許多製造廠商期望藉由電商平台寄貨銷售，卻發現這種少量多樣的零售需求，備貨量要大、樣式要多元，一旦貨量不足、出貨不快，就會面臨訂單取消。為了能直接掌握產銷庫存，製造商轉向架設官方電商網站，不僅能即時掌控產銷數據，還能分析消費者行為，回饋產銷決策參考，創造新的商業模式。
不過，劉彥伯也提醒，製造業與電商零售業，畢竟是兩種完全不同的產業型態，如何從傳統B2B製造業思維，轉化為重視客戶的B2C服務業思維，傾聽顧客的聲音才能真正服務到終端客戶。許多製造業者經營電商網站，在引導購物與付費的流程不夠友善，客戶體驗不佳，業績效果自然不如預期。因此，不斷學習、敢於從失敗後繼續嘗試，是開創新商業型態的必經之路。