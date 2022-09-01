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特企／「金融騎士大冒險」活動倒數　答題提升金融知識力

▲評議中心舉辦的「金融騎士大冒險」網路活動，上線後佳評如潮，目前已進入倒數階段，歡迎大家呼朋引伴，一起來玩遊戲、學知識、抽好禮！（圖／資料照片）
▲評議中心舉辦的「金融騎士大冒險」網路活動，上線後佳評如潮，目前已進入倒數階段，歡迎大家呼朋引伴，一起來玩遊戲、學知識、抽好禮！（圖／資料照片）

本報訊

2022-09-01 18:18:37

以幫助年輕族群瞭解更多金融知識及加強金融素養為宗旨，由金融消費評議中心舉辦的「金融騎士大冒險 答題打怪抽好禮」網路活動，自8月1日上線後佳評如潮，目前參加人次已逾萬人，可見民眾對於本活動的熱烈支持！金融騎士大冒險網路活動至9月27日截止，已進入倒數階段，只要至活動專區參加遊戲，除了可快速提升金融知識力，還有機會獲得LINE Points點數及超商商品卡，天天都有中獎機會，歡迎大家呼朋引伴，一起來玩遊戲、學知識、抽好禮！活動網址：https://foi2022event.com.tw

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主辦單位金融消費評議中心表示，隨著金融市場蓬勃發展，不僅金融消費和投資的年齡層逐漸下降，投資詐騙手法也層出不窮，民眾因為沒有提前做好功課，不了解金融商品資訊及金融市場如何運作，而誤入投資陷阱的案例越來越多，申請評議的案件中，30歲以下的比例也有增加的趨勢。因此，金融教育需要向下扎根，提升年輕族群的金融知識及金融素養，實為重要。

有鑑於此，評議中心今年特別以符合年輕族群瀏覽喜好的手遊設計風格，建置「金融騎士大冒險」網路活動，並區分四大遊戲主題專區：數位金融服務、金融消費責任、投資理財防詐及退休理財防老，結合答題打怪的方式，幫助民眾在趣味的遊戲過程中，逐漸加強金融消費正確觀念，以避免爭議情事發生。此外，為了將此活動觸及到更多年輕族群及民眾，評議中心也在臉書粉專舉辦勇者冒險裝備活動(https://reurl.cc/0X9G2K)及分享有趣的貼文，提高民眾的活動參與度。

參加「金融騎士大冒險」的挑戰者表示，自己一直想做投資理財的規劃，也知道投資前要先加強金融知識觀念，但有時候網路上的資料艱澀，讓他逐漸萌生退意。後來透過網友的分享，接觸到「金融騎士大冒險」網路活動，在短時間內透過有趣的答題打怪遊戲，不斷加深基本的金融知識及正確觀念，讓他瞭解並沒有想像中的困難，又重新燃起信心，並樂於將此活動分享給身邊親友，加入聰明的金融消費者行列。

評議中心說明，金融商品及服務日漸複雜，且金融詐騙頻傳，民眾往往會因為沒有確實瞭解資訊而讓自身權益受損，導致爭議事件產生。因此，希望藉由本次活動傳遞民眾正確的金融觀念，也提醒民眾在做任何金融消費決策之前，都需要確實了解相關資訊，才能保障自身權益，成為負責任的金融消費者。若不幸遇到金融消費爭議時，也可以撥打1998金融服務專線或評議中心免費服務專線0800-789-885諮詢。

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