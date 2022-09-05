自由行還有得等！日本輿論心態保守　 不願放寬入境限制

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由於自6月開放外國遊客入境之後，目前尚未傳出海外遊客感染新冠的案例，因此日本觀光廳提到，會再度微放寬入境限制，並且將每日入境人數上限從2萬人增至5萬人。
自6月以來，日本外國遊客人數仍在每個月7000至8000人之間，與新冠大流行前的水準相比，仍有極大差距，《日經亞洲》報導指出，這是因為限定團客入境的關係。報導表示，觀光旅遊業在2019年時佔國內生產毛額（GDP）的5%，且東京等觀光重鎮也持續表示對於觀光限制的不滿，因此目前日媒大多將放寬觀光客入境的重點放在經濟影響之上，但是對於日本大眾來說，卻不願意讓外國遊客重新「返回」日本。
報導引述去年12月，《讀賣新聞》進行的一項民意調查數據，有89%受訪者贊成保持入境限制，近來《NHK》的民意調查也顯示，贊成維持入境限制的受訪民眾比例也有將近七成。報導表示，「只有勇敢的政府才敢在這樣的數據之下，讓旅遊全面開放」，並指出日本在這次放鬆入境限制後，如個人遊客完全自由行的下一步放寬，可能還有得等，至少可能得等到明年春天。
報導分析指出，民調之所以壓倒性支持維持入境限制，一部分與日本高齡化社會有關，日本有將近30%人口超過65歲以上，而他們大多是靠存款和養老金過生活。因此入境旅遊的收入對於日本來說相當重要，但對於染疫風險較高的這一族群來說意義不大。
另外，新冠大流行更加劇了日本民眾的排外情緒。日本民眾本來就對於過多旅客造成環境嘈雜而感到不滿，尤其是在對生活品質要求的京都等地區。再加上，日本人嚴格遵守口罩規定，但相較之下，外國人對於防疫規則卻是相對鬆懈，導致日本民眾對於這種「不良行為」感到恐懼，加深日本社會風向排斥入境旅客的態度。
因為新冠肺炎疫情影響，日圓跌至數十年來的低點，對於日本來說，開放遊客入境將能帶來龐大的經濟刺激，增強該國的軟實力。但由於強硬要求僅限外國團客入境，鮮少外國遊客願意忍受不便，就連日圓貶值都難成為誘因，日本影響力也因此持續下降，報導指出，日本「浪費了大好機會」，將會讓東南亞、歐洲或是其他便於旅行的國家急起直追。