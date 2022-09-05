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自由行還有得等！日本輿論心態保守　 不願放寬入境限制

▲日本當局7日將再度放寬外國遊客限制，但是有日媒指出，要實現「完全自由行」，恐怕等到明年春天都還等不到。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本當局7日將再度放寬外國遊客限制，但是有日媒指出，要實現「完全自由行」，恐怕等到明年春天都還等不到。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-05 18:57:54

自從新冠肺炎疫情大流行爆發之後，日本隨即進行鎖國政策，直至今年才陸續放寬入境管制措施，並且於6月時開放讓外國遊客以跟團的方式，到日本旅遊觀光。日本當局本月在宣布，將從7日起放寬讓觀光客可以自由決定行程，無需綁定導遊陪同，但看似是開放「自由行」的作法，其實仍有許多限制。有日媒報導便指出，其實日本社會的輿論風向仍屬於維持入境限制，對於外國遊客「帶毒」或是防疫鬆懈的風險感到憂心。

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根據《日本放送協會》（NHK）報導，日本觀光廳3日再度宣布放寬外國觀光客入境要求，不僅取消入境PCR陰性的要求，更讓外國遊客可以無需綁定導遊進行自由活動。但報導指出，這與自由行仍有差別，外國遊客必須透過旅行社參加指定旅行團，往返機票、住宿飯店全都由旅行社安排，只有白天的觀光行程以及用餐時間是能由外國遊客自行決定。

由於自6月開放外國遊客入境之後，目前尚未傳出海外遊客感染新冠的案例，因此日本觀光廳提到，會再度微放寬入境限制，並且將每日入境人數上限從2萬人增至5萬人。

▲日本在10日重新迎接國際觀光客。圖為成田機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本將自7日起放寬入境限制，並讓外國遊客可以自己安排白天觀光行程。圖為成田機場。（圖／美聯社／達志影像）
自6月以來，日本外國遊客人數仍在每個月7000至8000人之間，與新冠大流行前的水準相比，仍有極大差距，《日經亞洲》報導指出，這是因為限定團客入境的關係。報導表示，觀光旅遊業在2019年時佔國內生產毛額（GDP）的5%，且東京等觀光重鎮也持續表示對於觀光限制的不滿，因此目前日媒大多將放寬觀光客入境的重點放在經濟影響之上，但是對於日本大眾來說，卻不願意讓外國遊客重新「返回」日本。

報導引述去年12月，《讀賣新聞》進行的一項民意調查數據，有89%受訪者贊成保持入境限制，近來《NHK》的民意調查也顯示，贊成維持入境限制的受訪民眾比例也有將近七成。報導表示，「只有勇敢的政府才敢在這樣的數據之下，讓旅遊全面開放」，並指出日本在這次放鬆入境限制後，如個人遊客完全自由行的下一步放寬，可能還有得等，至少可能得等到明年春天。

報導分析指出，民調之所以壓倒性支持維持入境限制，一部分與日本高齡化社會有關，日本有將近30%人口超過65歲以上，而他們大多是靠存款和養老金過生活。因此入境旅遊的收入對於日本來說相當重要，但對於染疫風險較高的這一族群來說意義不大。

另外，新冠大流行更加劇了日本民眾的排外情緒。日本民眾本來就對於過多旅客造成環境嘈雜而感到不滿，尤其是在對生活品質要求的京都等地區。再加上，日本人嚴格遵守口罩規定，但相較之下，外國人對於防疫規則卻是相對鬆懈，導致日本民眾對於這種「不良行為」感到恐懼，加深日本社會風向排斥入境旅客的態度。

因為新冠肺炎疫情影響，日圓跌至數十年來的低點，對於日本來說，開放遊客入境將能帶來龐大的經濟刺激，增強該國的軟實力。但由於強硬要求僅限外國團客入境，鮮少外國遊客願意忍受不便，就連日圓貶值都難成為誘因，日本影響力也因此持續下降，報導指出，日本「浪費了大好機會」，將會讓東南亞、歐洲或是其他便於旅行的國家急起直追。

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