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企業營運條件轉差　中華信評提醒這7大業務財務風險

▲中華信評表示，未來幾季大多數企業營運條件轉差，主要面臨7大業務與財務風險，但台灣前50大企業應有能力應對升高的營運風險，2022年仍可望維持較高的獲利水準。（圖／翻攝自Pixabay）
▲中華信評表示，未來幾季大多數企業營運條件轉差，主要面臨7大業務與財務風險，但台灣前50大企業應有能力應對升高的營運風險，2022年仍可望維持較高的獲利水準。（圖／翻攝自Pixabay）

記者顏真真／台北報導

2022-09-06 13:32:37

中華信用評等公司今（6）日發布最新報告指出，未來幾季大多數企業營運條件轉差，主要面臨7大業務與財務風險，但台灣前50大企業應有能力應
對升高的營運風險，2022年仍可望維持較高的獲利水準。

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中華信評分析，企業過去1年內面臨的7大業務與財務風險仍偏高或有所惡化，這包括一、能源與原物料價格上漲（風險等級高且風險趨勢惡化中）；二、借款成本上漲且融資管道減少（風險等級高且風險趨勢惡化中）；三、中國大陸持續追求新冠肺炎清零政策（風險等級仍高）；四、全球與亞太區逆風形勢匯聚，擾亂全球成長與貿易（風險等級已升高且風險趨勢惡化中）。

五、醞釀中的地緣政治緊張情勢，恐將升高並影響全球經濟（風險等級已升高且風險趨勢惡化中）；六、自然災害規模更大且更為頻繁，同時氣候變遷政策趨嚴（風險等級已升高且風險趨勢惡化中）；七、商業模式受到數位化與網路攻擊干擾（風險等級已升高但風險趨勢不變）。

不過，中華信評預期，2022年大多數產業的獲利能力應可維持在景氣循環中期之上的水準，惟略低於2021年時的歷史高點。中華信評分析師許立德表示，較高的大宗商品價格、持續增加的供給量及下滑的需求，均可能會為2022年以後的獲利能力帶來下行風險，倒是5G、雲端、電動車與物聯網在內的科技轉型，應可部分抵銷較為疲弱的消費者需求。
 
許立德進一步分析，在主要零組件供應仍受限的情況下，科技公司今年的獲利能力仍將高於其他產業，主要是2021年強勁的獲利能力，亦強化了科技產業的資產負債表與韌性，以吸收景氣循環帶來的波動性，只是隨著主要消費者電子產品需求轉弱，加上整個產業的庫存水位偏高，科技業未來12個月的獲利狀況可能較不樂觀。

中華信評也留意到化學品業、交通運輸業與科技業的信用品質已在過去1年期間提升。許立德指出，審慎且強化後的資本結構為企業的整體信用品質提供支撐，且相對較高的EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）水準，應可緩和資本支出增加對借款成長的影響。中華信評預期，2022年總借款將有所成長，不過大多數產業的借款對EBITDA比仍將持續改善。

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