企業營運條件轉差　中華信評提醒這7大業務財務風險

對升高的營運風險，2022年仍可望維持較高的獲利水準。
我是廣告 請繼續往下閱讀
五、醞釀中的地緣政治緊張情勢，恐將升高並影響全球經濟（風險等級已升高且風險趨勢惡化中）；六、自然災害規模更大且更為頻繁，同時氣候變遷政策趨嚴（風險等級已升高且風險趨勢惡化中）；七、商業模式受到數位化與網路攻擊干擾（風險等級已升高但風險趨勢不變）。
不過，中華信評預期，2022年大多數產業的獲利能力應可維持在景氣循環中期之上的水準，惟略低於2021年時的歷史高點。中華信評分析師許立德表示，較高的大宗商品價格、持續增加的供給量及下滑的需求，均可能會為2022年以後的獲利能力帶來下行風險，倒是5G、雲端、電動車與物聯網在內的科技轉型，應可部分抵銷較為疲弱的消費者需求。
許立德進一步分析，在主要零組件供應仍受限的情況下，科技公司今年的獲利能力仍將高於其他產業，主要是2021年強勁的獲利能力，亦強化了科技產業的資產負債表與韌性，以吸收景氣循環帶來的波動性，只是隨著主要消費者電子產品需求轉弱，加上整個產業的庫存水位偏高，科技業未來12個月的獲利狀況可能較不樂觀。
中華信評也留意到化學品業、交通運輸業與科技業的信用品質已在過去1年期間提升。許立德指出，審慎且強化後的資本結構為企業的整體信用品質提供支撐，且相對較高的EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）水準，應可緩和資本支出增加對借款成長的影響。中華信評預期，2022年總借款將有所成長，不過大多數產業的借款對EBITDA比仍將持續改善。