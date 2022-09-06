中醫大推廣教育中心開辦沉香研習營

近年疫情肆虐全球，沉香自古就是消除疫病的良藥，野生的沉香樹約10年才能慢慢結香，樹種植成本偏高，相當稀有珍貴，中華沉香產業國際發展協會的農友，成功研究出18個月即快速結香，9月份委託中國醫藥大學推廣教育中心，開立沉香研習實作班，今(6)日於沉香雕刻大師李文武在74藝術中心舉辦課程說明名會。

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中國醫藥大學教育推廣中心沉香研習實作班，由國際中醫師黃錦豊主講沉香對人體之症狀及保健之應用、沉香香水的調製，雕刻大師李文武大師演譯香道，台灣沉香學會秘書長謝清和講述香材應用，課程中將帶領學員實際操作，造香、精油粹取實作、沉香水調配。

中國醫藥大學推廣教育中心表示，沉香學問深奧，長久以來真假貨參差，令人怯步，課程特別請來擁有沉香照妖鏡，勤益科技大學化工系主任邱維銘來主講沉香鑑定及科學分析。

一兩沉香一兩金，全球商機每年上看100億美金，野生沉香樹，約10多年才有可能結香，樹種植成本偏高，而人工培育技術，卻良莠不齊，現有農友經過20多年的專研，終於研究出最適合台灣種植的沉香樹種，最快18個月便可以結香。

中醫師黃錦豊指出，本草綱目記載，沉香是最上等的理氣藥材，使用桑螵蛸與沉香乾煎聞香，可大幅舒緩後腦勺頭痛；許多國際大廠，也使用沉香調配的香水，氣味相當迷人。沉香內的倍半萜，可幫助腦幹細胞的修復，阿茲海默的患者有顯著的舒緩，透過人工大規模的種植沉香樹，將沉香從瀕危物種中解放出來，人工培育技術的改革，最快18個月結香的話，大幅度降低用藥成本，造福許多患者。

瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約CITES 的資料顯示，台灣是全球最大沉香消費國；中國醫藥大學教育推廣中心表示，自古沉香就是消除疫病的良藥，如今快速結香的技術已成熟，並通過科學儀器的鑑定，本課程歡迎有志從事沉香產業民眾共同參與，透過課程學員扎實的獲取沉香相關知識，以及造香、精油粹取實作、沉香水調配。