2022城市論壇 (三) 建築產業創造未來城市的安全舒適

由台南市不動產開發商業同業公會、台南市大台南不動產開發商業同業公會

及台南市建築經營協會共同舉辦的「 2022 城市論壇」第 3 場「智慧府城－永

續新建築」，邀請到吉家網不動產董事長李同榮及海悅國際開發總經理曾俊盛為主講人，台灣建築中心副董事長徐文志為主持人，深耕台南 40 多年的台南建築經營協會與大台南市不動產公會榮譽理事長吳玉山當引言人，專家們一起分享「建築產業創造未來城市發展的安全舒適」的看法。

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主持人同時也是行政院顧問的徐文志表示，網路化社會創造了智慧雲端產業，面對極端氣候使得綠能產業成為重要議題，且因應高齡化少子的人口結構轉變，讓智慧生活產業躍上舞台，未來建築的趨勢必定是以人為本，並兼顧環境永續之安居舒適建築為主。其中高性能建築、綠建築與智慧建築，三者構成了 WELL 福祉健康建築，並介紹了由內政部建築研究所公佈實施的國家級綠建築認證規範「台灣綠建築標章 EEWH 評估系統」。

曾經擔任台南建築經營協會與大台南市不動產公會理事長的吳玉山提及，台灣的建築產業發展將由高勞力的形式，轉而走向節能與環保概念的綠建築與結合智慧科技，創造舒適居家品質的智慧建築。且未來在市區中取得大片土地的方法便是配合政府獎勵機制，進行都市更新與危老重建，不但能提升社區的安全，也是改善都市景觀與都市品質的最佳方法。

不動產仲介經紀公會全國聯合會榮譽理事長李同榮，以「如何創造居安舒適城市的未來」為題分析全台房地產市場現況。他認為台灣房市結構有著 10 大重要的改變契機，而台南正面臨 50 年來最佳再造重劃的契機，他也從台灣經濟發展史上的「六最」，談到 2022 下半年房市走勢大預測，及未來房市走勢反轉向下的關鍵預測觀察重點。

海悅國際開發總經理曾俊盛則以「建築產業創造未來城市發展的安全舒適」為題，分成「重生、空間、結構、共好」 4 大主軸，從城市Ｍ型化趨勢談到都市更新與重劃區發展；明確指出改善居住及生態環境，針對各基地獨有的自然條件進行規劃設計，可以為城市帶來更好的生活品質。他認為建築法規應以人為出發點，為提供更好的生活環境，做出最合理的規劃設計。例如：經歷 921 的噩夢後，喚醒台灣對於建築安全的意識，讓新建築有更高的耐震標準。近年氣候常有嚴重變化，永續發展不容忽視，未來的規劃必須達到調節氣候，融入環境與改善生態的功能，友善地面對我們的居住環境；才能走向共好的永續發展。