台大醫院雲林分院土庫義診 免費頸動脈篩檢

工研院今 (7) 日攜手台大醫院雲林分院於雲林縣土庫鎮進行「頸動脈超音波」社區篩檢服務，以工研院研發之手持式超音波技術衍生產品，為社區居民檢測頸部血管有無狹小、阻塞或先天發育異常，協助及早診斷評估，及早避免相關患病風險。

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台大醫院雲林分院神經部主任張楷杰表示，雲林分院自 2018 年起，深入偏鄉推動阿波羅計畫，在當地不定期辦理社區篩檢的服務。過去礙於傳統超音波影像掃瞄儀器體積較大，無法在社區義診時提供相關服務，這次使用手持式超音波設備，方便醫護人員做進一步的檢查，為民眾盡早診斷出病症。接下來預計 10/12 在崙背港尾社區 ,11/16 口湖下崙社區、 12 月預計在斗南新光社區進行頸動脈超音波篩檢。

▲台大醫院雲林分院今下鄉到土庫鎮義診（圖／台大醫院雲林分院提供）

頸動脈負責供應腦中約三分之二的血液，當頸動脈產生動脈粥狀硬化、狹窄程度增加時，腦中風的風險也會隨之上升。根據統計，台灣腦中風的患者大約有七成是屬於缺血性中風，而頸動脈狹窄又是誘發缺血性中風的原因之一。頸動脈的血管檢查中，超音波檢查具有非侵入性、無輻射曝露、檢查時間較短、費用較低等優點，適合作為第一線的檢查工具。此次工研院與台大醫院雲林分院合作，將執行經濟部技術處智慧醫療科技應用與跨場域驗證計畫的成果應用於社會公益活動，就是希望能透過創新科技，將過去僅能在醫院執行的超音波檢查，帶進偏鄉，使社區篩檢、偏鄉義診更為便利，也能為患者爭取寶貴的治療時間。