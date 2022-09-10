中秋節10禁忌！命理師提醒「2類人」忌賞月　1招旺桃花運

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民間相傳嫦娥在人間非常喜歡兔子，因此就連嫦娥升天的時候，也是一起帶著兔子到月球，玉兔在月宮與嫦娥相伴搗仙藥，因此中秋節又有「兔子節」的稱呼。建議在中秋前後，若有養兔子的人要對兔子溫柔。
禁忌2：男生不要拜月亮
《燕京歲時記》記載，中秋節「惟供月時男子多不扣拜」。故京師諺曰，「男不拜月，女不祭灶」。因此，男生若拜月容易身體不適，或者受月球引力影響，比較容易睡眠品質轉差。
禁忌3：不宜到海邊與河邊
中秋受到月球引力影響，比較容易會有潮汐發生，當日海浪比較大，若有風雨易形成瘋狗浪，因此建議中秋前後不宜到海邊遊玩。
禁忌4：女生不宜拜灶
誠如「男不拜月，女不祭灶」，原因是古代灶神為陽剛之神，月亮為陰柔之神，因此月亮節屬女性節，男不拜陰、女不拜陽，以免沖煞。小孟老師認為，另一個原因是古代封建時期，男女授授不親，因此才會有這種特殊禁忌。
禁忌5：流產或身體虛弱者不宜賞月
月圓屬於陰，也是陰氣較重的節日，容易傳遞陰氣，因此身體不好的人不宜賞月。
禁忌6：不要用手指神明
中秋節是月亮節，民間相傳月球上住著吳剛與嫦娥，因有特殊神靈，建議不要直接用手指指著月亮，以免對神明不敬。
禁忌7：吃月餅和水果忌不圓
在古代月餅與月圓都代表著團圓、一家和諧，因此在中秋節的時候，避免吃有菱有角的餅，比較容易發生口角或衝突，也有不吉利的象徵，同時祭拜祖先、神明的水果，也要儘量挑選圓形，代表一切圓滿。
禁忌8：女性忌頭髮遮額頭
女生的額頭像是月亮的形狀，因此古代的人將女人額頭形容成女性的元神宮，而中秋節也是女性的節日，因此民間習俗會把額頭的瀏海撩起來讓月神看，如此一來就能得到月神加持、桃花運滿滿。
禁忌9：賞月時不要到榕樹下或陰氣重的地方
中秋節月圓為陰日，在陰日不宜到陰氣過重的地方，以免沖犯到不好的氣場。
禁忌10：避免晚間游泳
夜晚月亮會有倒影映入泳池或海邊，因此夜晚不宜到戶外泳池游泳，避免對月神不禮貌。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。