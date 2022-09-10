林襄IG曬辣照！上節目被說「像色情頻道」 她秒變臉反擊
「Rakuten Girls樂天女孩」成員林襄，長相甜美身材又火辣，目前IG坐擁超過133萬追蹤數，日前她發行寫真書《與你襄愛》銷量驚人之外，還加入《全明星運動會4》擔任黃隊經理，人氣可說是相當高。喜愛在社群平台分享美照的林襄，近日上節目宣傳時，卻被主持人調侃「看IG照片像是看色情頻道」，也讓她罕見反擊喊：「你也是酸民喔？」主持人瞬間被全場圍攻。
林襄近日上《娛樂百分百》宣傳最新寫真集，身穿學生制服的她，散發出青春的活力，也開心的向粉絲喊話：「可以到自己社群連結購買寫真集。」而站在一旁的主持人嘻小瓜就表示，自己也有追蹤林襄的IG帳號，但是每次滑一滑「都以為看到色情頻道」，讓林襄當場變臉說：「我很健康！」
同場來賓樂天女孩成員曉帆見狀後，趕緊跳出來緩頰說：「身材好穿什麼都會讓人有遐想。」不過，嘻小瓜似乎沒想放過林襄，持續問道：「你是不是有露？」只見林襄尷尬一秒後解釋道：「是穿可愛的比基尼。」最後她也忍不住罕見反擊：「你也是酸民喔？」讓嘻小瓜尷尬傻笑，最後還被全場女生圍攻，但搞笑互動也意外成為節目亮點。不過節目最後嘻小瓜也說道：「林襄很可愛，私下也是大剌剌的個性，我剛看到的時候其實是開玩笑的，是真的突破她以往的狀態。」
事實上，林襄日前被網友挖出疑似為學生時期的舊照，甚至有人懷疑「上圍全是假的」，引發討論。而事後林襄就曾在IG上表示：「現在已經可以把酸民的話調適得很好了，不用擔心我。」這番話，讓外界猜測就是回應「假胸」事件。