今晚將現「三颱共舞」！鄭明典揭秋颱2特徵：雲系有變化
中度颱風梅花仍在影響台灣，中央氣象局持續第3天發布海上颱風警報，另外氣象局表示未來12～24小時內，熱帶性低氣壓TD17可能會增強為今年第14號颱風「南瑪都」，屆時將與梅花、莫柏形成「三颱共舞」的情況，對台灣的影響仍待密切注意。而氣象局長鄭明典也在臉書發文，分享了秋颱特徵，指出「季節轉變，颱風雲系有變化！」
氣象局簡任技正伍婉華表示，梅花颱風外圍環流不斷影響北台灣，不過梅花的速度在今天會明顯增快，往西北方前進，因此北台灣的降雨在入夜至明日清晨，會有明顯的減緩，就目前預估的情況，氣象局可能在傍晚就會解除海上警報。而對於「三颱共舞」的情況，氣象局表示，最新將生成的「南瑪都」，研判將往日本九州方向前進，應該不會直接影響台灣陸地天氣，不過後續動向，仍要視大氣條件的狀況而定。
鄭明典也在臉書發文表示，「季節轉變，颱風雲系有變化！」由於缺乏西南風（氣流），颱風南側的雲系不活躍；相對的，颱風北側的雲系明顯的擴展起來，南側常見的颱風尾不見了，雲系往北擴展，鄭明典指出「那是海面的偏東風遇上相對較乾冷的東北風的結果！這是季節轉變的影響，秋颱的特徵逐漸明顯起來了～」
「三颱共舞」顧名思義為三個颱風同時在洋面上形成、移動，看似驚人，不過氣象局解釋這並不是「奇觀」，稱不上罕見，由於太平洋洋面非常廣大，同時容納3個以上颱風綽綽有餘，但是否會影響台灣，就要看當時的大氣環境而定，若其中某一到二個颱風順著導引氣流，或是颱風之間互相牽引改變方向，都可能往台灣直撲而來。因此氣象局特別提醒民眾，不必過度緊張但也不可掉以輕心。（編輯：倪浩軒）