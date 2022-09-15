漁家女搶攻宅經濟！全國漁民節今揭序幕

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在24位模範漁民中，鍾易秦是最年輕的一位，他在16歲就讀成功商業水產職業學校時，就已經取得船員資格，在父親與漁港前輩的教導下，不斷精進漁
業技術，迄今已投入漁業12年，在追求漁獲量的同時，堅守海洋資源永續利用的原則，使用友善漁法一支釣，抓大放小、不濫捕，遵守禁漁期、禁漁區等規定，也依季節轉換傳統漁業與觀光漁業，多元化經營。
另值得關注的是，本次也有2位漁家女性獲得模範漁民的殊榮，顯示兩性平權的概念也漸落實在漁業體系中。來自雲林的林祝妃，在漁會的輔導下，取得田媽媽認證，開發文蛤湯包、虱目魚皮捲、虱目魚香腸、培根蚵仔、醃漬文蛤、蛤仔餅等新型態產品，開拓都會家庭市場，並結合自家品牌一同行銷，也搶攻時下流行的宅經濟，開發宅配通路，完美詮釋了漁家婦女的靈活思考與執行力。
湯玉惠則承襲客家人刻苦耐勞及艱苦奮鬥的硬頸精神,透過自己的研發樂趣及精湛手藝，將螺貝類料理加工成可延長保存期限的海鮮佳餚，更開發出具特色的地方料理，無償傳授鄰里受好評。有感於全家都是靠大海逐漸茁壯，對於海洋有著無比的感謝，也觸發湯在工作之餘，撿拾海廢垃圾回收上岸，並將撿拾到的貝類交給孫子二次加工成為家中裝飾品。
漁業署表示，全國漁民節慶祝活動，將在9月23日及24日在台東藝文中心舉行，本次以在地特色漁業「鏢旗魚」的船艏戰浪形象為活動繪製意象圖，象徵我國漁民技高心細、堅忍不拔、逆勢中茁壯的精神，屆時除公開表揚全國模範漁民、優秀漁民及對漁業有功人員外，另有內容豐富的「漁樂市集」，可透過現場漁業推廣成果展、食魚教育體驗活動、特色農漁產品展售及四健會手作DIY活動等，歡迎民眾前往。