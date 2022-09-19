COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／單車旅遊新風潮！雄獅旅遊「兩鐵旅遊列車」啟航

▲莫比遊Mobii Yo攜手三大上市櫃公司，雄獅旅遊、宏碁集團（聯永基）、愛地雅，推出電動輔助自行車+兩鐵列車「低碳遊」搶攻ESG 商機。（圖／資料照片）
▲莫比遊Mobii Yo攜手三大上市櫃公司，雄獅旅遊、宏碁集團（聯永基）、愛地雅，推出電動輔助自行車+兩鐵列車「低碳遊」搶攻ESG 商機。（圖／資料照片）

本報訊

2022-09-19 16:50:12

疫後民眾更重視健康生活、戶外運動風氣盛行，加上低碳環保及永續發展已成趨勢，為此國內旅遊界龍頭「雄獅旅遊」攜手臺灣鐵路管理局，獨家推出全新「兩鐵旅遊列車」特色行程，即將於10月21日正式啟航，主打「大交通靠火車，小交通靠鐵馬」的新臺灣旅遊模式，無論是親子族群、家族出遊及學校社團等，皆可來趟說走就走的單車之旅，首波鎖定花東3日及環島7日行程，並計劃於明年推出夏令營及冬令營，期望掀起一股國內單車旅遊風潮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
而現今提倡「全民綠生活」，國人如何更實際的建構節能減碳、永續發展的環境，是產官學各界極力探討與發展的目標，為此，智能旅遊新創「莫比遊」在永續旅遊、綠色低碳經濟、投資與消費的議題中，攜手雄獅旅遊、宏碁集團（聯永基）、自行車代工大廠愛地雅，突破傳統旅遊與落實永續的議題侷限，以「電動輔助自行車」為載具，投入全台觀光場域，串聯近百綠色概念景點遊程、飯店、城市禮物、地域通用卷等，開創綠色永續、低碳遊購的旅遊市場新模式。

依聯合國世界觀光組織所報告，旅遊業因所需的交通運輸、住宿及其相關活動所造成的二氧化碳排放占全球總排放量的 4%-6%，造成的氣候變遷影響不容小覷，為解決「旅行」與「經濟發展」間所產生的矛盾衝突，莫比遊致力開發綠生活新型態交通票務系統「莫比遊綠生活商城」，透過線上線下的資源串聯整合，具體落實永續旅遊綠色出行目標。

莫比遊與雄獅旅遊合作選用的電動輔助自行車，有聯永基做為專業 E-Bike 電控系統開發商，提供一站式的三電（電池、電控、電機）整合開發與解決方案，強調系統的原生性與一體性，更在軟體整合上提供可以調整參數的 App，最佳化自行車品牌所訴求的騎乘感受。更強化 E-bike 的時尚設計感與實用性；由愛地雅提供完整一條龍的車架設計及組車服務，強強聯手讓民眾享受騎乘 E-Bike 的順暢與便利。

且莫比遊電動輔助自行車，具備7段變速、3段電力輔助設定，可因應不同路況透過變速滿足不同路況需求，另裝置可拆式電池，不再只能整台車拉至插座旁充電可單獨拆卸充電，更具備整合式前後燈，外觀簡潔兼具照明及後方警示功能，天色昏暗時增加騎乘者之安全性，且大胎徑及胎寬增加騎乘舒適性及障礙跨越能力，搭載人性化界面簡單易於操作，車身系統防水等級更是國際防護等級認證IP65，而自行車共享系統則是採用國際團隊SharingOS，完善電動自行車全面數位管理，全車軟硬裝置系統高規格配置，為保旅遊首要人車舒適安全。

泰國清邁旅遊業復甦強勁　今年營收上看550億泰銖

台南旅遊｜人比鬼還多！　潮玩鬼怪台南，看展玩嘉年華還要飲血遊城隍

嘉義旅遊｜邊踅街邊看戲　老街廓新玩法，來去二通解鎖小城故事

海外旅遊陸續開放　專家建議用3險為染疫突發狀況增保障

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀