特企／單車旅遊新風潮！雄獅旅遊「兩鐵旅遊列車」啟航

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依聯合國世界觀光組織所報告，旅遊業因所需的交通運輸、住宿及其相關活動所造成的二氧化碳排放占全球總排放量的 4%-6%，造成的氣候變遷影響不容小覷，為解決「旅行」與「經濟發展」間所產生的矛盾衝突，莫比遊致力開發綠生活新型態交通票務系統「莫比遊綠生活商城」，透過線上線下的資源串聯整合，具體落實永續旅遊綠色出行目標。
莫比遊與雄獅旅遊合作選用的電動輔助自行車，有聯永基做為專業 E-Bike 電控系統開發商，提供一站式的三電（電池、電控、電機）整合開發與解決方案，強調系統的原生性與一體性，更在軟體整合上提供可以調整參數的 App，最佳化自行車品牌所訴求的騎乘感受。更強化 E-bike 的時尚設計感與實用性；由愛地雅提供完整一條龍的車架設計及組車服務，強強聯手讓民眾享受騎乘 E-Bike 的順暢與便利。
且莫比遊電動輔助自行車，具備7段變速、3段電力輔助設定，可因應不同路況透過變速滿足不同路況需求，另裝置可拆式電池，不再只能整台車拉至插座旁充電可單獨拆卸充電，更具備整合式前後燈，外觀簡潔兼具照明及後方警示功能，天色昏暗時增加騎乘者之安全性，且大胎徑及胎寬增加騎乘舒適性及障礙跨越能力，搭載人性化界面簡單易於操作，車身系統防水等級更是國際防護等級認證IP65，而自行車共享系統則是採用國際團隊SharingOS，完善電動自行車全面數位管理，全車軟硬裝置系統高規格配置，為保旅遊首要人車舒適安全。