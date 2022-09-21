超不方便！他好奇「誰還戴有線耳機」 內行喊3優勢反嗆
近幾年相當流行藍芽耳機，路上都可以看到不少人耳朵裡戴著無線耳機，不但輕巧又方便，對此就有網友好奇，現今出門還戴著有線耳機的都是什麼人？貼文一出，不少內行人反搖頭吐槽：「有線降噪跟音質，屌打無線。會這樣質疑的，對有線耳機的認知大概是五金行一條50塊的耳機吧。」
該名網友在PTT貼文，他以「現在出門還戴有線耳機的都什麼人？」為題，表示近幾年開始流行起藍芽耳機，尤其果粉更是人耳一組AirPods Pro，其他廠商也陸續推出藍牙無線耳機，撇除音質及硬體條件，若是選擇有線耳機，應該也不會戴出門，都是在家裡好好享受音樂，「在外面那麼吵，而且也不太會有人戴個大耳罩式耳機走在路上」。
原PO直言，出門想聽音樂或講電話，若使用有線耳機，就會有一條線在那裡晃來晃去，限制身體和手機的距離，確實不太方便，還很容易勾到扯到，這讓他好奇問：「現在路上還很罕見地看到配戴有線耳機的，都是什麼人啊？」
貼文一出，不少網友反留言吐槽，「有線的音質好太多了」、「有線降噪跟音質，屌打無線。會這樣質疑的，對有線耳機的認知大概是五金行一條50塊的耳機吧」、「高音質、無延遲、不用充電，爽」、「無線只是方便，不然還是有線的音質比較好，我有線那副也比無線貴」、「可憐哪，有線音質屌打」、「有線才是高級貨好嗎，都被果果帶壞了」、「有線音質就是爽」、「不好意思，我還真聽不下去無線耳機的音質」。（編輯：賴禹妡）