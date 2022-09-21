「天母王祖賢」降臨婆媳廚房　被漂亮擺盤吸引胃口

節目《鴻門家宴 婆媳廚房》三強淘汰賽登場，將由林道遠、陳諺樑及章俊彥，家庭競爭較勁，搶奪前進總冠軍賽的門票，本集客座評審邀請到和Ella有「親戚」關係，有著「天母王祖賢」稱號的任容萱，被問到評分標準，除了美味之外，擺盤漂亮就先給100分，因為擺盤好看就能吸引她的胃口多吃一點。
開始進入最後倒數階段，林道遠、陳諺樑及章俊彥本週要以「家鄉味」來一決勝負，原本預計大展身手各自端出拿手家鄉味，包括正港台味、四川、緬甸國菜等風味料理，沒想到三強比賽並沒有想像中簡單，評審長鍾欣凌最後竟宣布真正主題其實是「交換食材挑戰賽」，3組要交換食材，即便面對不擅長的食材，如何展現創意與廚藝，以及家庭默契，化危機為轉機，讓比賽挑戰瞬間大升級。
Ella形容任容萱是「我老婆的媽媽的大女兒的妹妹」，在S.H.E中有著「天母王祖賢」稱號。難得熟人上節目Ella也忍不住閒話家常，笑說因為Selina家祖籍在四川，所以一天到晚都在賣弄自己僅會的那幾句四川話，還現場模仿了起來，讓任容萱當場笑了出來。說到四川，Ella好奇任容萱吃辣嗎？任容萱表示自己沒有家人吃得那麼辣，還笑自己是奇葩，加上媽媽開玩笑都說她是撿來的，任容萱笑說：「所以我的口味跟他們不一樣也是滿正常的。」
至於評分標準，任容萱表示首先好吃是一定要的，因為自己口味比較清淡，不喜歡太重鹹的味道，但要吃得到食物的鮮味，還有擺盤很重要，擺盤漂亮就先給100分，她也特別解釋說因為自己平常吃得比較少，所以如果擺盤好看就能吸引她的胃口，讓她吃多一點。