太想逃兵！蒲亭一下「動員令」 俄民眾狂搜「斷手方法」
俄羅斯總統蒲亭21日發表全國性演說，宣布即日起俄羅斯將部分動員再徵召30萬人，投入對烏克蘭的軍事行動。消息傳出後，不僅飛國外的機票瞬間被訂光，還有許多人疑似為了「逃兵」，到Google搜尋「如何在家中折斷手臂」，造成該關鍵字搜尋量急速增加。
根據美國《新聞週刊》報導，自蒲亭宣布「局部動員令」之後，在Google搜尋「как сломать руку в домашних условиях」（如何在家摔斷手）或是「如何弄斷一隻手臂」等關鍵字的搜尋次數爆增，令俄羅斯媒體猜測，部分俄羅斯民眾可能會用諸如此類的極端方法，來避免被徵召到烏克蘭戰鬥。
根據Google過去7天的搜尋趨勢數據，在蒲亭發表「局部動員」的消息前，「如何弄斷一隻手」、「如何在家中把手臂弄斷」搜索記錄次數過少，甚至因無法被數據量化，而顯示為0。但自從消息發布之後，熱搜程度在2小時之內從0分飆升至38分（滿分為100），代表該關鍵字搜尋量急速增加。
蒲亭21日在全國演說中指控西方不斷敲詐俄國，並以大規模核武威脅俄羅斯，並且宣布即日起「俄羅斯將進行部分動員」。多家外媒指出，在蒲亭演說完後不到一小時，從俄羅斯出發直飛的機票遭民眾搶購一空，另外在俄羅斯各地，包括莫斯科和聖彼得堡等大城，連遠在西伯利亞一些城鎮都爆發示威。