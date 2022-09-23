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微創多通道及雙鏡聯合碎石手術 終結鹿角性結石

▲奇美醫學中心泌尿外科主治醫師李高漢表示，鹿角性腎結石相較於一般的腎結石，要一次手術處理乾淨並不容易，千萬不要忽略結石長期阻塞的嚴重性（圖／記者林怡孜攝，2022,09,23）
▲奇美醫學中心泌尿外科主治醫師李高漢表示，鹿角性腎結石相較於一般的腎結石，要一次手術處理乾淨並不容易，千萬不要忽略結石長期阻塞的嚴重性（圖／記者林怡孜攝，2022,09,23）

記者林怡孜/台南報導

2022-09-23 13:09:23

48歲陳小姐之前因腎臟結石做過高能量鈥雷射碎石手術及經皮腎臟造瘻碎石手術，仍無法完全解決，又因腎臟鹿角性結石造成右腰漲痛及泌尿道感染。經電腦斷層發現陳小姐體內右側有約7公分的腎結石及輸尿管結石，且右側腎臟功能已剩1/3。於是先採抗生素治療，再進行第1階段右側微創經皮腎臟造瘻碎石及輸尿管鏡碎石手術，術後1個月執行第2階段雙鏡聯合碎石手術，病人治療過程順利，目前病況穩定，持續門診追蹤。

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奇美醫學中心泌尿外科主治醫師李高漢表示，大部分鹿角性腎臟結石病人平常沒症狀，多數是因泌尿道感染、血尿、腎功能不良就醫時才意外發現，因此病人會忽略結石長期阻塞的嚴重性，結石阻塞若沒有及時治療將導致腎臟水腫，後續可能引發敗血症、腎衰竭、洗腎、癌症、甚至死亡。


李高漢指出，經皮腎臟造廔碎石術主要是針對較大腎臟結石或腎盂結石的標準治療方式，方式是直接從後腰處穿洞進入到腎臟，在目視下將結石擊碎後取出，治療效果優於體外震波碎石手術，是相當安全的手術。鹿角性結石會佔據所有的腎盞，因此有時需要做多通道才能將結石清乾淨，但是多通道卻可能造成腎臟進一步損傷。新的雙鏡聯合碎石手術結合經皮腎臟造瘻碎石手術及軟式腎臟輸尿管鏡手術的優點，可避免多通道造成的腎臟損傷；針對經皮腎臟造瘻通道無法看到的碎石，可利用軟式腎臟輸尿管鏡的高功率鈥鐳射將結石擊碎，再透過經皮腎臟造瘻將結石清出來，有效改善手術的結石清除率，並減少腎臟損傷及傷口疼痛。


李高漢說明，奇美醫學中心於2018年引進微創多通道經皮腎臟造廔碎石手術來治療鹿角性結石，2019年發展雙鏡聯合碎石手術。從201801月到20219月，已有34個鹿角腎結石病人接受這類手術。雙鏡聯合手術的病人術後疼痛程度較低都不需要使用針劑止痛藥，手術後兩組都有12個病人(70.6%)的結石清除乾淨，手術時間(140分鐘vs 183分鐘)、住院天數(4.3vs 3.3)、嚴重併發症的發生率(1 vs 1)，統計上並無顯著差異，結果都已發表於國際期刊上。


李高漢表示，微創多通道經皮腎臟造瘻碎石手術及雙鏡聯合碎石手術都能有效治療腎臟鹿角結石，唯雙鏡聯合碎石手術的術後疼痛程度較輕，但手術費用較高，因手術團隊需要有兩組有經驗的醫師同時執行。

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