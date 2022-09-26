雲豹能源攜手在地供應鏈　離岸風電台灣隊2.0成軍

我是廣告 請繼續往下閱讀
雲豹能源自2016年從太陽光電起家，近兩年，積極地擴大再生能源版圖，串聯離岸風電、綠電售電平台、儲能、水處理等項目，建構再生能源及循環經濟整合服務平台。在離岸風電開發上，雲豹能源遵循政府國產化要求，實踐產業關聯性之目標，攜手上緯新能源、永冠能源、天力離岸風電於2021年成立「離岸風電台灣隊」，成為台灣唯一由在地開發商與菁英供應商夥伴所組成的團隊。
今日更進一步邀請離岸風電供應鏈中的六大產業夥伴，擴大離岸風電台灣隊的戰隊組成，加速全面產業鏈跨界面的整合，積極推動海盛離岸風電計畫（Formosa 4）與海碩離岸風電計畫（Formosa 5）。
海盛離岸風電（Formosa 4）位於苗栗縣通霄外海，離岸最近20公里，總面積約85平方公里，預計設置單機容量裝置從9.5到20MW的風機，最大裝置容量可達1,104MW。另外，甫通過環評初審的海碩離岸風電（Formosa 5），是至今為止唯一取得第三階段區塊開發資格的浮動式風場，不僅首創台灣先例納入具前瞻性的浮動式平台，亦持續與國內廠商、工程公司密切合作、或藉由技術落地創造更深入的產業關聯方案。
趙書閔期盼，由台灣離岸風場開發具專業且經驗豐富的上緯新能源，帶領離岸風電台灣隊的夥伴們，一同努力執行產業關聯方案工作，目標在第三階段的第一次遴選，率先取得一張風場開發權的門票。同時，全力向下深耕產業聚落，落實台灣離岸風電自主開發能力，期盼以扎實的台灣經驗與技術輸出國際，跨入亞洲離岸風電市場。