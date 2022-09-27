特企／CAESAR凱撒電漿滅菌廚房龍頭　安心守護全家健康！

我是廣告 請繼續往下閱讀
廚房是全家最溫暖的空間，居家飲食清潔與飲用都源自於此，因此「能抗菌的水」便是最關鍵的元素。無論一人開伙、為一家人煮餐，CAESAR凱撒電漿滅菌廚房龍頭組只要感應即可切換一般出水、電漿出水模式，讓你使用超方便。
CAESAR凱撒電漿滅菌廚房龍頭經SGS檢驗認證，擁有三大特色：第一、超有效10秒滅菌，超持久長效抗菌：電漿活化水能達到10秒99.9%滅菌，24小時保有95.9%抗菌率，可以清潔餐桌、冰箱把手、烤箱把手，避免環境與食物交叉感染造成腹瀉拉肚子等症狀；抹布、砧板等器具的異味也能輕鬆除去。第二、有效除水性農藥：電漿水清洗後蔬果可達食用標準。第三、100%天然，環保無耗材：透過電漿技術產生的電漿活化水，是採用大氣電漿技術生，為PH值中性，因此天然不傷手，也環保無耗材。
CAESAR凱撒電漿滅菌廚房龍頭將推出兩種款式：（1）龍頭抽拉款 神器超好用（2）一般固定款 CP值超高，提供不同需求使用，給每個家最安心便利的健康守護。
CAESAR 凱撒 官方資訊
官方網站：www.caesar.com.tw
Facebook：www.facebook.com/caesar.tw
YouTube：https://reurl.cc/Y65bqO