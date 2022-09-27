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特企／CAESAR凱撒電漿滅菌廚房龍頭　安心守護全家健康！

▲CAESAR凱撒37年，以多元居家生活品牌出發，推出「電漿滅菌廚房龍頭」，採用大氣電漿技術，產出電漿活化水，提供100%最天然的滅菌方式。（圖／品牌提供）
▲CAESAR凱撒37年，以多元居家生活品牌出發，推出「電漿滅菌廚房龍頭」，採用大氣電漿技術，產出電漿活化水，提供100%最天然的滅菌方式。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-27 16:26:03

享受幸福安心生活，其實可以很簡單。37年來，CAESAR凱撒以多元居家生活品牌出發，不斷為生活找到更舒適、健康的新可能。現在CAESAR凱撒與台灣新創公司—拜普生醫共同研發「電漿滅菌技術」，推出「CAESAR 凱撒　電漿滅菌廚房龍頭組」，將一般廚房用水活化成滅菌、除異味、除農藥的電漿活化水，每天回家只要打開水龍頭，無論是洗手、洗菜、清潔、擦拭，都能輕鬆除菌，安心守護健康。

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根據國際文獻研究證明，電漿活化水含有活性氧類ROS（Reactive Oxygen Species）以及活性氮類RNS（Reactive Nitrogen Species），此兩類物質在生醫學界有文獻證明對微生物滅菌、食品防腐、植物生長有實質的效果。CAESAR 凱撒最新「電漿滅菌技術」，採用大氣電漿技術，產出電漿活化水，可以輕鬆融入生活，提供100%最天然的滅菌方式，只要打開龍頭就能99.9% 滅菌、長效抗菌，純粹自然就能享受健康生活。

廚房是全家最溫暖的空間，居家飲食清潔與飲用都源自於此，因此「能抗菌的水」便是最關鍵的元素。無論一人開伙、為一家人煮餐，CAESAR凱撒電漿滅菌廚房龍頭組只要感應即可切換一般出水、電漿出水模式，讓你使用超方便。

CAESAR凱撒電漿滅菌廚房龍頭經SGS檢驗認證，擁有三大特色：第一、超有效10秒滅菌，超持久長效抗菌：電漿活化水能達到10秒99.9%滅菌，24小時保有95.9%抗菌率，可以清潔餐桌、冰箱把手、烤箱把手，避免環境與食物交叉感染造成腹瀉拉肚子等症狀；抹布、砧板等器具的異味也能輕鬆除去。第二、有效除水性農藥：電漿水清洗後蔬果可達食用標準。第三、100%天然，環保無耗材：透過電漿技術產生的電漿活化水，是採用大氣電漿技術生，為PH值中性，因此天然不傷手，也環保無耗材。

CAESAR凱撒電漿滅菌廚房龍頭將推出兩種款式：（1）龍頭抽拉款 神器超好用（2）一般固定款 CP值超高，提供不同需求使用，給每個家最安心便利的健康守護。

CAESAR 凱撒 官方資訊
官方網站：www.caesar.com.tw
Facebook：www.facebook.com/caesar.tw
YouTube：https://reurl.cc/Y65bqO

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