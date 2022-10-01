公費流感疫苗今開打！12類人優先接種　可與新冠同時施打

我是廣告 請繼續往下閱讀
薛部長表示，今(111)年度政府將持續提供630萬劑四價公費流感疫苗，接種流感疫苗後可減少流感的感染風險和降低重症機率，保護力約持續1年，所以須每年接種，同時亦不忘提醒國人COVID-19疫苗的重要性，兩種疫苗可同一天施打在不同手臂。同時感謝長期以來配合防疫的民眾與醫護人員的協助與付出，期望大家繼續共同努力，維護我們的健康。
防疫大使楊烈分享，自己在17年前罹癌現已治癒後至今沒有復發，生病後非常重視自身健康，現已69歲的他，平日拍戲之餘，也有打拳養生的習慣，近年來因為新冠肺炎疫情來襲，為提升保護力，已打滿４劑COVID-19疫苗。他也表示，因為即將進入流感的季節，自己將捲起衣袖接種流感疫苗，對抗流感，保護自己及家人安全，並希望跟他一樣曾有或現為罹患重症的朋友，一起來打疫苗、顧健康。
疾管署指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月1日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘包括醫事人員、65歲以上長者、長照機構人員、學齡前幼兒、孕婦、高風險慢病、罕病、重大傷病患者、嬰兒父母、幼兒園托育機構人員、學生、禽畜業動物防疫人員等對象均於第1階段。接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30-80%；對18歲以上成人因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。
疾管署也提醒，今年全臺約有4,000餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。