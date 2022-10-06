特企／崑山科技大學用桌遊活化長照　幫助長輩快樂到老！

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樂活學程副主任趙久惠表示，研究發現，透過不同的桌遊活動，可以訓練身體各方面認知功能，證明桌遊可以提升長者定向力、注意力、記憶及語言等能力，長照 2.0 計畫推廣重點在預防延緩失智、失能，透過更多銀髮桌遊活動的設計與參與，有助於延緩認知退化與失智的發生，幫助長輩快樂到老。
該培訓班特別邀請甘士照老師擔任課程講師，他長期擔任臺南市政府長期照顧推動小組委員，也是自由之聲「長期照顧好未來」、樂齡高手直播秀節目主持人，超過20多年投入高齡關懷照顧的工作，開發長輩創新活動的全新遊戲組件與教學課程，頗受社區據點長者歡迎，他帶領讓長輩們透過參與製作、互助合作，並親自體驗過程，達到身體、心理、社會及生活的滿意度。
甘士照老師說明，桌遊設計帶領議題逐漸受到教育及照顧產業領域的關注，將桌遊概念應用在師資培訓、教學設計、活動企劃、輔導療育、聯誼互動等，讓桌遊不只是桌遊本身的娛樂效果，還能發揮遊戲本身創造的人際互動溫度與遊戲價值，讓多元感官、人際互動、益智娛樂合而為一。
參與培訓班的洪文賢社工師說，參與桌遊體驗能提升帶領桌遊的技巧，使其運用在社區照顧服務上，獲益良多；柳營奇美醫院社服部主任宋美美表示，桌遊運用在社區照顧服務，增加活動的媒介與工具，多樣化的活動刺激長者維持基本功能，增添生活趣味，讓她獲得不少有趣的體驗，也鼓勵大家一起來玩桌遊。