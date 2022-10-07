特企／男友衣櫃驚見閨蜜耳環？品牌發起「捍衛正宮」活動
日前臉書社團「爆怨2公社」一篇發文引起網友炸鍋熱烈討論，一女網友在男友衣櫃發現一副Vivienne Diamant蝴蝶耳環，原本還以為是自己的驚喜禮物竊喜不已，卻在日後閨密傳來的照片中驚覺閨密戴著當初在男友衣櫃發現的蝴蝶耳環，加上閨密一句「上次跟你說的那個男生送的」，此文一出，引發網友炸鍋，紛紛留言討論事情不單純。
蝴蝶耳環品牌「Vivienne Diamant」小編在看到這篇討論串後，巧妙順勢搭上這波話題，發起支持正宮的優惠活動，在10/31前到Vivienne Diamant專櫃選購任一Vanessa系列商品，並配戴商品與男友或老公合照打卡放閃，就可享每滿8,000元現折520元的優惠，這波活動搭配時事話題，強調品牌「為愛承諾，呵護在心中」的理念，順勢為品牌打響知名度。
Vivienne Diamant臉書發文：「這幾天，小編偶然間在爆怨2公社上，看到鬧得沸沸揚揚的感情文裡，發現我們家的飾品無意間成了話題之一！本著打抱不平的精神和對愛情的信仰，為了鼓勵所有的正宮站出來，捍衛自己的地位，並且見證幸福的時刻，證明愛情還在，我們決定發起『小三退散，愛與妳同在』的『真愛限定』優惠活動！」「讓Vivienne Diamant為妳的愛情見證，讓妳成為最幸福的女人。」
此波順應時勢的操作也引來許多網友討論回覆「官方居然站出來 好酷」、「折520欸 好讚!!」、「支持正宮~小三退散」、「那時候看到抱怨的文還覺得耳環很美欸~原來是你們家的」在網路上引起不少的正面響應，品牌除了為品牌信仰愛情、支持正宮的立場發聲，也成功引起網路關注，刺激一波消費行動。