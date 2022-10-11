10月15日關西太和宮 免費成人健檢及篩檢

中國醫藥大學新竹附設醫院配合衛生局共同辦理成人健康檢查及整篩活動，免費替社區民眾健康把關。院長陳自諒表示，今年整篩檢查項目包含肝腎功能，飯前血糖，膽固醇，三酸甘油酯，尿液檢查和大腸癌篩檢，並將健康生活知識傳遞達到早期預防目的。提醒符合資格篩檢的民眾，前一天晚上12點以後請勿進食，同時當天檢查要攜帶身分證和健保卡。

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家醫科主任胡松林表示，今年檢查對象分為三大類族群:1。40歲以上未滿65歲，每3年補助一次 2。 65歲以上，55歲以上原住民，罹患小兒麻痺且年齡在35歲以上者，每年補助一次 3。當年度滿45-79歲，原住民身分40-79歲，B，C 型肝炎抗體檢測終身補助一次，另外，今年特別有大腸癌篩檢，50到74歲民眾，每兩年一次，現場有理學檢查及提供健康諮詢服務。

院長陳自諒建議定期大腸鏡檢查揪出大腸直腸癌，提醒發現排便習慣改變，像是出現腹脹、腹痛、排便出血、糞便有黏液、貧血或體重減輕等症狀，建議就醫，早期發現早期治療。另外，高油脂、高熱量、醃製、燒烤或酒精等致癌物食物，是罹患大腸直腸癌原因之一，建議少食。