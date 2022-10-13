大腦生病了！「思覺失調症」及早治療防大腦不可逆損傷

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凱旋醫院社區精神科主任徐淑婷表示，思覺失調症的每一次發病都會對大腦造成不可逆的損傷。反覆性急性發作，不僅病友本身症狀更嚴重，因大腦結構改變引發「早發性失智」的風險增加。但只要把握黃金治療期及早介入和持續治療，思覺失調症病友有機會穩定病況，回歸正常的社會生活。藥物治療、主動社區治療、認知與行為治療等，都是研究證實有效、值得發展的方向。
凱旋醫院社區精神科醫師鄭塏達表示，思覺失調症治療藥物有口服和針劑兩種，為了提升病友用藥順從性、降低因忘記或故意不吃藥的情況，國際與國內治療指引皆建議優先考慮長效針劑。政府對於長效針劑也推出「2大利多」，希望在長效針劑和社區照護等各種精神醫療資源的結合下，締造病友、家庭和社會「3贏」，並且幫助病友「降低4大風險」，包括4成急診、6成住院、約6成4的半年內再住院，以及4成死亡風險等。
凱旋醫院從106年開始架構長照2.0 ABC服務，並發展五個社區預防及延緩模組，尤為高齡者（含健康長者、失能者、失智者、精神病友）福祉，發展多元創新長照體系，為具有長照ABC之唯一精神專科醫院。並於2020年榮獲第23屆國家生技醫療品質獎（SNQ）長照類-銀獎殊榮（亞洲第一），更持續性發展創新服務，朝著連結AI及社區網絡來進行努力，針對敬老與社會融入相關面向，規劃良好支持性健康和生活的環境。