台灣「珍奶界勞斯萊斯」征服橘色惡魔！超頂級一杯200元
國慶大會日前圓滿結束，這次特地邀請京都橘高校吹奏部的「橘色惡魔」來台演出，精湛的管弦樂隊演出博得滿堂彩。而在來台6天過程當中，橘高校也品嚐了不少台灣的在地美食，中華文化總會就公布了「橘高校特餐」，其中，一杯要價200元、有著「台灣珍奶界勞斯萊斯」的「圓山圓珍奶」備受討論。
從中華文化總會公布的菜單當中，除了許多台灣小吃像是鼎泰豐小籠包、台式炸雞、鳳梨酥、古早味蛋糕等等，重頭戲就是台灣特有飲品「珍珠奶茶」，且這次文總準備了5款，包含「圓山大飯店珍奶」、「Sharetea歇腳亭」、「50嵐」、「烏弄UNOCHA」、「春水堂Chun Shui Tang」，讓橘高校同學一次滿足。
然而其中「圓山大飯店珍奶」可大有來頭，這杯珍奶可是國內《珍奶評鑑bubble rater》網站，從珍珠的彈性、奶茶濃度、以及甜度，用科學的方式做評測，所選出全台最好喝的珍奶第一名。「圓山圓珍奶」以台灣貓空的「5號紅茶」做為基底，在完全不加糖的狀態下 ，以黃金比例調入鮮奶，加上每三小時就必定汰換的Q彈珍珠，嚴格把關的品質讓它得到該殊榮。
不過，「圓山圓珍奶」一杯售價200元，因此也被稱為是「台灣珍奶界勞斯萊斯」，一開始圓山飯店的珍奶，是特別為住宿旅客準備的，希望讓來到台灣的旅客，能品嚐到台灣最著名的飲品，不過在推出之後即便沒有網路行銷，靠著大家口耳相傳，讓不少珍奶空慕名前往，還被笑稱「沒喝過圓山飯店珍奶的人根本不是珍奶控！」這次因橘高校訪台行程招待餐點，意外讓該杯珍奶又掀起話題。（編輯：張嘉哲）