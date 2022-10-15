精油真的那麼神奇？運用精油，啟動迷走神經

我是廣告 請繼續往下閱讀
就跟汽車有油門和煞車一樣，我們的自律神經系統也有兩種速度。交感神經的戰鬥或逃跑狀態，會幫助我們自動加速並避免危機，或提供一陣爆發性的能量，來對抗所察覺到的危險。副交感神經的休息、消化與治癒狀態，則會讓身體慢下來，使我們進入一種度過危險後復原、修復的平靜反應。而在這兩種狀態之間進行變速的排檔桿，正是我們的迷走神經。
作為兩者間的切換開關，迷走神經會幫助人體達成交感神經與副交感神經系統之間的平衡狀態。
為了應對危險，我們的交感神經會啟動戰鬥或逃跑反應，並在體內觸發如皮質醇和腎上腺素等壓力荷爾蒙的分泌。這時我們的心跳速率與血壓會升高，消化速度變慢或完全停止，因為血液被導出內臟器官，流往四肢，好為戰鬥或逃跑做準備。這些反應對生存來說都極具價值。例如，如果這時你受傷了，流血致死的機率會比較低；瞳孔放大則能讓你看得更清楚。
此外，交感神經活躍時，還會調降所有對生存而言不重要的功能，包括各種復原與修復的程序，例如免疫系統。免疫系統一旦被抑制，病毒和細菌就會到處肆虐，導致腸道中有害病原體過度生長，甚至癌症等不健康細胞的潛在增長。
我們的副交感神經系統與放鬆、再生和修復有關。當危險過去後，副交感神經系統會透過釋出神經傳導物質乙醯膽鹼，協助身體回到平衡。乙醯膽鹼有助於鎮靜交感神經的興奮、降低心跳速率，並幫助我們在經歷一段時間的壓力與焦慮之後放鬆下來。
對人體來說，最好能有80%的時間處於副交感神經狀態。但是，大多數人都難以在生活中保持這樣的比例，而幾乎所有的疾病和功能障礙，都可以回溯至交感神經過於活躍，導致無法順利切換到副交感神經狀態。
切換至副交感神經狀態的精油配方
副交感神經複方精油
10滴丁香精油
25滴蒸餾萊姆精油
以分餾椰子油稀釋
混合丁香與萊姆精油，並稀釋至你喜歡的程度（註：丁香較為刺激，建議以100ml的椰子油搭配上述配方調和成按摩油）。
•使用方法
將一點點副交感神經複方精油塗抹在單側耳朵或雙側耳朵、位於耳垂後方的乳突骨處。塗抹份量取決於你感覺到的壓力大小。
•使用時機
每天三次，於餐前塗抹，以獲得最佳效果。此外，也可在感覺有壓力、焦慮或憂鬱時使用。
•注意事項
此複方精油具激勵性，請在白天使用，幫助身體在睡前進入副交感神經狀態，切勿於臨睡前使用。
壓榨的萊姆精油具光敏性，會讓皮膚對陽光更敏感，請選擇製程為「蒸餾」的萊姆精油。
本文摘選自《精油的科學：升級大腦、修復身體，五步驟改善焦慮、睡眠與發炎》，悅知文化出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55417
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw