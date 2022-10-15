AHK亞洲健康王 代言人郭子乾：關節退化預防要趁早

天氣轉涼，有些長輩的膝蓋關節就會疼痛，這是膝蓋退化性關節炎症狀。「AHK亞洲健康王」為提倡長輩健康保養觀念，由品牌代言人郭子乾等人參與「找回行動力．看見新膝望」健檢義診，郭子乾現身分享找回行動力經驗，鼓勵大家趁早做好膝關節保養，以及補充適當保健營養品，產生共效保護力。





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「AHK亞洲健康王」集結各界專業醫師及營養師團隊，走入社區舉辦「找回行動力．看見新膝望」巡迴義診，讓民眾不用排隊就能檢測骨質健康，迴響熱絡。品牌代言人郭子乾也現身與民眾交流保養秘訣，推薦民眾如何進行膝關節與肌肉保養方法，探討相關營養素的攝取，以利及早揪出問題，提升自我保護力。





藝能界模仿天王郭子乾說，他曾在拍戲途中發生椎間盤突出，當時痛到「像半身不遂的感覺」，經醫師檢測結果，不僅骨質疏鬆，脊椎、膝蓋也已退化，甚至壓迫到神經。另外，膝蓋的軟骨磨損非常嚴重，不只走路，上下樓梯也有疼痛感，需要長時間復健，若沒改善就要開刀治療。





郭子乾說，他考量開刀後還需1、2年復健期，無法工作而作罷。但復健是長期抗爭，回復效果緩慢，因緣際會得知「AHA強股配方」，加上復健，就好像裡應外合，退化部位疼痛減輕，骨密度T值也從負數進步到正數值。重新找回行動力的體驗，也讓他成為品牌年度代言人。





AHK亞洲健康王擁有多國專利證書，此次透過全台義診體驗活動，除提醒大家，身體有狀況要及早看醫生，也可以搭配適度運動及適合保健品提升保護力。行動力保健相關產品，以往被認為是銀髮族專屬，近年來隨著長跑、登山及自行車等運動日益盛行，青壯年對骨關節部位的保健意識也逐漸高漲。















