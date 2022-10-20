邀請移工為民眾導覽　吸引學生走入台灣設計展

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One-Forty 每年都會寄送 1000 份「好書伴學習包」的中文教材到全台各地，並搭配線上教學，讓移工能在工作之餘學習中文。展覽期間，One-Forty 特別邀請南部地區的移工學生前來參觀展覽，並邀請移工擔任導覽員，將展區打造為社會設計的場域。
擔任導覽員的 Sutiah 說：「因為擔任家庭看護工，很少有機會跟台灣人說話，過程中雖然很緊張，但還是想好好分享自己的故事。也很感謝大家認真聽我們說故事、關心我們在台灣工作的狀況、有沒有被欺負」。Sutiah 分享：「展覽 100% 可以轉變大家對於移工的想法，大家會看到我們不像新聞中描述的移工那麼差，我們也是很努力學習文化、語言。」
Sutiah 說，原本不喜歡中文的他，在報名 One-Forty 活動後，開始喜歡學中文。也發現學中文後，不僅跟雇主溝通便順暢，關係變好；去便利商店也看得懂哪些食物含有豬肉；買飲料時，也不用受制於看不懂菜單，每次都只能點珍珠奶茶，現在可以點仙草凍、愛玉、綠茶、紅茶。談起跟高雄的關係， Sutiah 說以前還沒來高雄工作時，就很嚮往在高雄工作，覺得這裡有流行音樂中心、85大樓等很熱鬧。即便已經在高雄生活很多年，還是常常讚嘆：「怎麼那麼美，我真的在高雄工作了嗎？」
另一位，導覽員 Cynthia 和 Sutiah 是 2 年前，在 One-Forty 好書伴計畫認識的。但因為沒有居住在同一個城市，在這之前，從未見過面。 Cynthia 分享，他們當初在好書伴線上課程時，發現彼此中文都很好，很欣賞彼此，久而久之就成了朋友，還會在網路上互相糾正對方的中文。Cynthia 和民眾分享，他明年 2 月就要回印尼了，未來希望可以運用在台灣學習的中文，從事翻譯的工作。對於第一次擔任導覽員，他表示：「很開心看到大家很想了解我們，還主動翻我們的作業本，看我們都在讀哪些書。」
One-Forty 特別設計了互動區，希望民眾看完展覽，能夠從牆上移除一張對於移工帶有負面刻板印象訊息的黑色標籤，如「飆罵女店員比『外勞還髒』犯眾怒醫師道歉」、「外勞薪資脫鉤，台勞倒大楣工作要被搶」、「圍捕逃逸外勞! 工地危險竄逃」，並寫下祝福移工的小卡。
從飛機卡上看到許多民眾對於移工的祝福與感謝，如「謝謝你們！一起讓台灣更好，願每個你和我都被溫柔相待」、「願台灣成為每個人都能自由生活的國家」、「謝謝來到台灣的你，照顧台灣的長輩，促進台灣的經濟，也祝福你們，實現你們的夢想」、「我們一樣為了生活、將來奮鬥！」「希望移工在台灣能獲得平等的人權，也謝謝移工們對台灣發展進步的貢獻」。
此外，也收到民眾，寫下對於曾照顧自己或家中長輩移工的感謝「安妮！你好嗎？希望你一切都好。我們謝謝謝你＆想念你」「謝謝印尼看護照顧我母親人生最後一段時間」「衷心謝謝給曾經照顧過我家人的妮」「因為你們，我的外婆可以健康的生活。給阿弟」「對您們的家人而言，您是經濟支柱，但對我們而言您們是一群堅毅、偉大的奉獻者，陪伴我們的家人，卻忍受見不到家人的孤獨！」「因為阿公，我們多了一個印尼家人。」
【關於 One-Forty】
One-Forty（社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會）是一個關注東南亞移工的非營利組織，致力於培力東南亞移工，讓他們能透過教育與學習累積自己，回鄉後有能力經濟獨立、打破貧窮的惡性循環，同時也定期籌劃各式文化交流活動，創造台灣人與東南亞移工互相認識的機會，進而學習尊重與同理。
One-Forty 官網：https://bit.ly/3S6RvBi