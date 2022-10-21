民團調查六都通學環境　家長最擔心「車輛不禮讓」

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問卷調查顯示，就算只有「5分鐘」的路程，也有超過5成家長表示很擔心；其中，車輛不禮讓（73.4%）是家長們不放心的主因，其中又以台南市與台中市家長更為擔憂，31.4%家長擔憂「通學環境不佳，沒有完善的人行道設計」，其中又以台中市與台南市家長更為擔憂。
靖娟基金會實地調查觀察到，有不少駕駛違規在通學路上的騎樓或人行道停放機車，害學童被迫繞至道路上行走，還有路口停等空間不足，導致學童得在狹窄路口等紅綠燈的危險景象。
靖娟基金會表示，2020年調查發現，家長最期待孩子能具備「獨自上放學」的交通能力，但今年調查卻顯示，有8成的國小家長仍選擇使用汽機車接送孩子上下學，更有超過7成5的家長表示「不放心讓孩子自己上學。」
靖娟基金會彙整家長問卷與現場勘查結果，發現六都學童通學需面臨三大困境，一是「受壓迫的步行空間」，近5成的家長指出，通學人行道有路面不連續的問題、駕駛違規停車或行駛、人行空間有電桿、電箱與路樹等障礙物；二為「路口進擊的車輛」，4成5的家長認為通學路口的穿越設施不足，更有近7成的家長擔心路口的穿越設施無護欄、車阻或行人庇護島，車輛恐直接威脅行人安全。
三是「學區時速過高」，缺乏減速設施是通學環境的另一個潛在危機，實際勘查學區發現，超過5成以上的學校周圍完全沒有減速設施，甚至有學校周邊的學區速限高達時數60公里，使學童的生命安全受到嚴重威脅。據澳洲新南威爾斯道路安全中心研究，行人被時速50公里的車輛撞擊，死亡率高達90%，若降速至時速30公里，死亡率則降到10%。
靖娟基金會執行長林月琴表示，走訪六都共30所小學，實地勘查發現違規占用騎樓的情形相當嚴重，有7成學校周圍的騎樓有車輛停放和雜物堆積的情形，更有2成以上的學校騎樓被占用後，淨寬不到1.5公尺，大大影響了學童的步行空間；有5成的學校周遭路口停等空間不足，導致學童得在狹窄路口等紅綠燈，險象環生，政府應盡速改善學校周遭的交通工程規劃，才能營造更加友善安全的通學環境，避免讓上下學的國小學童暴露於危險之中。
林月琴指出，各國為提供學童安全通學環境，訂定相關政策值得借鏡，英國以時段性封街阻隔人車交織、導入科技執法；日本在學校方圓500公尺的範圍設為通學路，路程約10至15分鐘，依道路需求實施「交通管制」、「速度管理」、「確保步行空間」、「提高司機能見度」等改善措施，從工程與執法手段介入，只為了維護特定時間且高旅次的弱勢行走需求，期待以六都為首，即刻針對通學環境全面檢討，提出更有利行走的政策。
台灣家長教育聯盟理事長黃聰智建議，上下學時段校門周遭車流量大，交通動線混亂，學校周遭應加強車輛管制和速限等措施，並且給予學童完整的步行空間，才能讓家長更加放心。
靖娟基金會呼籲政府盡速改善學校周圍150公尺內的通學環境，並逐步改善至學校周圍500公尺內，更應加強宣導駕駛停讓行人，保障學童的步行權利；駕駛應尊重行人權益，落實路口停讓；家長應帶孩子練習步行上學，逐步放手讓孩子探索世界。