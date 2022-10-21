商研院參與聯合國ESG會議創里程碑　許添財被認證ToS專家

商業發展研究院今（21）日指出，董事長許添財於日前親自飛往日內瓦，參與聯合國貿易促進與電子商務組織UN/CEFACT於6日召開的「ESG專家會議（Team of Specialists on ESG）」，以及10日至11日在歐洲總部舉行的UN/CEFACT第28屆大會。許添財同時被UN/CEFACT認證為ToS的專家，以及大會的個人永久觀察員身分。同行的商研院國際數位商業研究所研究員簡陳中也以ToS的專家暨AFACT副秘書長身分與會。
由聯合國UN/CEFACT主導的聯合國ESG專家團隊於去年（2021）正式成立，於6日選在瑞士日內瓦聯合國歐洲總部召開會議。商研院說道，聯合國ESG會議副主席Mr. Harm Jan van Burg向許添財表示，他了解商研院近年來在服務業數位轉型以及跨境電子商務的貢獻，他相信台灣不但可以貢獻專業數位經貿與商務規範知識，更期待可以在聯合國ESG相關計畫中扮演更重要的角色，為共同催生跨國標準與合作做出更多實質的貢獻。
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商研院提到，在聯合國歐洲總部召開會議後，緊接著UN/CEFACT於10日與11日在聯合國歐洲總部舉行第28屆大會。許添財與研究員簡陳中分別以UN/CEFACT觀察員（個人永久身分）及AFACT 副秘書長身分與會。大會中，除了通過數四十多項計畫與提案外，主席Ms.Sue Probert也特別介紹了各方重視的歐盟制定永續產品之生態化設計要件架構規則草案SPI，值得國內持續關注。會後，Ms. Sue Probert於餐敘時，特別向許添財表達，期待台灣的商研院未來更積極參與聯合國ESG專家會議，除ESG議題外，也可持續參與UN/CEFACT永續觀光、電子商務等小組的相關計畫。