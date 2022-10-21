小心被陷害！月底「5星座」身邊冒小人　這2位職場恐揹鍋

我是廣告 請繼續往下閱讀
你最近週年慶手會開始有點癢，當你到百貨公司或者賣場消費時，容易被專櫃小姐洗腦，而使你衝動消費，當你買完之後才發現原來還有別的地方賣得更便宜，使你後悔莫及。還有一種狀況是當你買完之後才發現周遭有人跟你到同一個專櫃購買但他卻打7折，你卻連折扣都沒有。所以小孟老師建議你當你要消費時一定要比價再比價。
巨蟹座：投資理財小人
月底想要投資容易遇見投資小人，這個小人會把一棟漏水的房子講得是黃金屋，也會將不好賣的基金講得非常高檔。若你對投資不在行一定要詢問專業人士，否則當心賠了夫人又折兵。
摩羯座：八卦是非小人
月底千萬要小心不要當太多真心話或者妳討厭誰的話告訴你的朋友，你的朋友將會斷章取義將你說的事情再告訴別人，使你人際關係受損，若你過去就已經說了現在請你在房間床頭上擺個白色小貝殼就能化解。
牡羊座：年長小人
月底在工作及朋友關係代表上司或者年紀大的長輩，最近遇見這些人要多些讚美，你若有得罪他們千萬要賠罪，不可以講話太直太尖銳，不然容易遭這些人陷害。還要記得若有年長者向你借錢你千萬不可借，否則你將血本無歸。
金牛座：工作感情小人
月底在工作上或者人際關係中你想要請求別人幫忙，別人剛開始會答應你，但是到最後答應你的人會消失無蹤，讓你被人罵或者揹黑鍋。小孟老師建議你請求別人的事情一定要確認這個人是否真的為有力人士，有些事能獨立完成最好。如果你是有另一半的人，要當心你的另一半將有桃花出現，對你忽冷忽熱，外面的桃花還會批評你的不是，影響你與另一半的情感。（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。