職場必備！青年財金素養不及格僅56.3分　過半人一頭霧水

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此外，根據勞基法規定，15歲以上便能打工，但作為「準」職場新鮮人的高中職及大學生來說，對很多職場必備的財金觀念皆無概念，調查結果也就顯示，多數青年在勞退、稅務等方面的了解較少，68%受訪青年不清楚勞工退休金由誰提撥，僅32%了解公司一定要提撥，44％受訪青年則誤以為由公司與政府共同負擔、16%以為完全由政府提供、8%以為完全由個人提供。
在薪資方面，除了66%青年不清楚薪水需被扣除哪些項目，例如綜合所得稅、勞保、健保等，61%也不清楚學歷與薪資的關係，認為大學畢業後初任薪資平均較高中畢業只有高5%、或沒有影響或高9倍。
面對逐漸高齡化的社會，退休議題也蓬勃發展，但關於退休，青年了解嗎？調查結果指出，有54%的青年覺得「年紀較大，且依靠固定退休金生活的人」通貨膨脹時會受到最大的影響，有42%的青年認為「年紀大、已退休，且其配偶也已退休的男士」需要最多的人壽保險，另外有46%青年表示若年長的人在沒有什麼存款、退休金也很少的情況下退休，他們「仰賴社會福利還算過得去，但須減少部分支出」，44%則認為「僅靠社會福利，生活會相當艱困」，由此可觀察出學生對於年齡大的長者和未來退休後的照護較關注。
不過，在消費型態上量入為出的受訪青年財金素養表現最好（59.4分），明顯比平時過度節儉（45.4分）與過度消費（52.9分）者高，除消費外，平時有存錢、做預算或記帳習慣的青年，財金素養分數也較高：有存錢的青年（57.1分）較從來不存錢（35.8分）的青年高，會做預算或記帳（57.3分）的青年財金素養比從來不記帳（52.6分）的高。不僅在行為上有影響，在觀念上也是，有意願了解財金知識的青年（62.9分）財金素養比沒意願了解（41.6分）的青年好。
財金智慧教育推廣協會理事長周行一表示，相較過去2次的調查結果，這次調查發現青年整體財金素養雖有提高，但高中職學生的財金素養退步了，應該更加強高中職生財金素養的提升。但調查也發現，年輕人的財金素養與財務規劃習慣息息相關，例如存錢、做預算或有記帳習慣等，因此，提早養成財務規劃習慣，可以幫助年輕人以適合的方式理財，提升他們的財金素養，且正面影響他們的一生，為此我們更應投入於培養年輕人的財金素養。
財金協會秘書長王銀杏也提到，這幾年來協會透過課程、活動等在大學生財金素養建立上已逐漸產生成果，反觀調查結果顯示高中職生與過去相比不進反退，在財金教育的推廣稍嫌落後，因此，更應該向下扎根加強高中職生財金素養的提升。
這項調查由財金智慧教育推廣協會設計，委由國立台北大學大數據與智慧城市研究中心執行，調查時間為2022年4月1日起至2022年6月30日止，有效樣本數2014份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.2%。