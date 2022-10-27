特企／《靈境殺戮》大規模更新來襲　全新篇章IV超越開啟

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《靈境殺戮》開啟「全新篇章IV超越」，新增了全新跨服副本「永遠的庭園 」，只要角色等級90級以上，即可使用永遠的鑰匙進入副本，副本每次可容納3個伺服器，系統會定期自動變換伺服器組合，進入副本後角色名稱將變更為各伺服器指定的顏色(白色、紅色、藍色)，天選者於該副本內可自由進行PVP，不會有死亡懲罰，該副本有限制使用時間為一周5個小時，並於每周一上午5點重置，可使用時間加值券來增加使用時間。但在佔領戰或是大君主戰進行期間將無法進入該副本。更強悍的怪物，更優渥的獎勵，開啟全新難度的殺戮戰場。
全新封印之力 解放角色潛力
本次更新後，《靈境殺戮》新增全新透過消耗裝備道具來提升能力值的「解放封印之力」系統，該封印之力共有「鬥志」、「意志」、「本能」、「決意」4種，只要角色達指定等級即可解鎖，根據種類的不同，可獲得不同的能力值，且強化各封印之力後可隨機獲得不同屬性值，所賦予的屬性也可使用屬性變更功能來改變。角色潛力大躍進。
神話級裝備 送出最強獎勵
為助力天選者戰力飆升，本次更新後新增了各12種神話級的武器、防具及裝備，在新增的跨服副本「永遠的庭園」及全新「噩夢的大地」、「夢的城池」副本中狩獵，將有高機率可獲得其製作材料。且營運團隊也特別舉辦了神話裝備活動，活動期間第一個取得神話裝備的玩家，將可獲得刻有暱稱及伺服器名稱的「最初的傳奇天選者」金幣，開啟神級殺戮，爭奪最強獎勵！
全新篇章IV超越 紀念活動滿滿福利
《靈境殺戮》「全新篇章IV超越」舉辦眾多紀念活動，有全新篇章IV紀念活動圖鑑，只要登錄「天選者的全新篇章IV紀念貨幣」，即可獲得全新篇章IV紀念獎勵箱子，助力能力值加乘，還有全新篇章IV紀念簽到活動、付費飾品限時開放存倉、增加遺物及付費飾品 +9製作公式等，此外，也會新玩家準備新手天選者成長支援活動，連續7天贈送獨家新手簽到好禮，有包含+9英雄等級武器及 +7英雄等級防具及飾品等資源的新手玩家支援物品箱子3種；另外還有包含萬聖節貨幣、未知的聖遺物等獎勵的萬聖節限定「陰森森」副本。
為讓玩家有更優質的遊戲體驗，《靈境殺戮》本次更新也為職業技能進行優化，讓職業技能更加平衡，也計畫將於11月推出職業轉換功能，使用更佳優化的經驗值轉移券，將可轉移職業的經驗值、裝備、靈魂刻印及解放封印之力等，請天選者們耐心期待。想要知道更多關於最危險的 MMORPG《靈境殺戮》遊戲最新資訊，請密切留意官方網站及官方粉絲團。