特企／大宇攜手獨立開發團隊！推出《Aliisha》冒險新作
遊戲大廠大宇資訊旗下子公司星宇互動娛樂科技，今(28)日宣布將攜手台灣獨立開發團隊Joy Brick與Underscore，共同合作推出體感冒險新作《Aliisha》雙子神遺棄之境，預計在2022年第四季於全球Nintendo Switch平台上發行，本作是台灣首款針對Nintendo Switch平台所專屬開發的冒險解謎遊戲，並曾多次獲得國內外獨立遊戲獎項提名。
《Aliisha》雙子神遺棄之境曾在2021年獲任天堂青睞，登上任天堂官方發佈的直播節目「Indie World Showcase」，該節目是由任天堂官方從世界各地網羅並遴選出優秀的獨立遊戲作品，於直播中介紹並展示，而《Aliisha》雙子神遺棄之境，則是台灣少數能榮登該節目的獨立遊戲。
《Aliisha》雙子神遺棄之境的遊戲故事講述雙胞胎姊妹Aisha、Lisha，從小因為各自異於常人的缺陷，飽受異樣的眼光，兩人各自擁有不同的天賦，在探索雙子神殿中面臨到各式各樣的問題與冒險，兩人該如何善用自己的長才，發揮才能相互合作，相當值得各位玩家親身探索體驗。該作品獨特的遊戲模式，考驗兩位玩家機智與體感，透過兩位玩家於遊戲全程，分別飾演手眼協調的妹妹Aisha、細心理性代表的姊姊Lisha，一邊共同搜尋線索外，不對稱的資訊分享更是增加了遊戲的互動性，在動腦解謎的同時，需要運用體感操作合力過關，不僅考驗著兩位玩家的友好度及默契，本作同時也支持單人遊玩，單人遊玩也可獲能與雙人遊玩不同的遊戲感受。